聽新聞
0:00 / 0:00

台灣鯛烏龍案究責 高市衛生局長口頭告誡

聯合報／ 記者郭韋綺石秀華巫鴻瑋王昭月林琮恩／連線報導

市議員<a href='/search/tagging/2/陳麗娜' rel='陳麗娜' data-rel='/2/150236' class='tag'><strong>陳麗娜</strong></a>要求衛生局長黃志中應為<a href='/search/tagging/2/台灣鯛' rel='台灣鯛' data-rel='/2/244750' class='tag'><strong>台灣鯛</strong></a>藥檢烏龍下台，負起政治責任。圖／陳麗娜辦公室提供
市議員陳麗娜要求衛生局長黃志中應為台灣鯛藥檢烏龍下台，負起政治責任。圖／陳麗娜辦公室提供

高雄市衛生局因內部人員擅自更動儀器設定條件，導致全聯販售台灣鯛魚排驗出不得檢出的用藥「恩氟喹啉羧酸」，市長陳其邁昨對全聯及養殖業者二度道歉，表示除移送檢調偵辦，並要求衛生局追究相關人員責任，副局長潘炤穎等4人被記過處分，局長黃志中僅被陳「嚴厲告誡」。

陳其邁指出，衛生局檢驗錯誤，是因一名操作人員違反作業程序，罕見更改後台參數導致，「疏失錯誤非常不應該」，司法會調查釐清是故意還是疏失，會嚴厲要求衛生局追究責任，把藥物檢驗平台校正標準化，並負起相關賠償責任。黃志中指會按照國賠，「該負責就負責」。

市議員陳麗娜昨批陳其邁市府團隊失序，質疑市長遇狀況已多次震怒、道歉，但「道歉愈多，螺絲掉愈多」，市府系統性失能問題已浮上檯面。她強調，台灣鯛事件並非單一錯誤，是衛生局長期治理失效的結果，局長不下台、衛生局不大換血，再多道歉也無法止血。

衛生局查出，離職陳姓女助理研究員違規變更關鍵參數，數據被放大10倍，坦承檢驗出錯，目前涉案儀器管制中，衛福部食藥署昨也派員南下查驗相關程序、紀錄，釐清經過。食藥署會例行訪視各地實驗室，但因檢驗意外而派員協助，此為歷來首見。

陳女前天深夜被帶往高雄市刑大調查，昨凌晨獲釋，衛生局將全案依偽造文書罪移送檢方偵辦。衛生局11月14日檢驗效期2027年9月16日批號的台灣鯛魚排，驗出不得檢出的藥品，26日複驗仍檢出，並對外公布。陳女11月4日離職。

高市府的處分最高層級到衛生局副局長，局長黃志中以督導不周自請處分，陳其邁對黃嚴厲告誡，要求全面檢討，不准再犯。因業務違失被處分者包括副局長潘炤穎、主秘廖哲宏、檢驗科長林學慶及陳姓股長，分別記過1次至2次不等；陳女及簡姓研究助理，則記過2次、1大過。衛生局昨即舉行公務人員考績會、職工考核委員會追究行政責任。

高市府昨再向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響的消費者致歉，衛生局將記取教訓，加強落實管控，防止類似情事再發生。

台灣鯛 陳其邁 食藥署 偽造文書 陳麗娜 生產合作社

延伸閱讀

台灣鯛魚排烏龍大事記 高市府從陳其邁到衛生局全道歉

台灣鯛烏龍不僅陳其邁道歉 高市府再赴雲林謝罪漁民反應曝光

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

台灣鯛藥檢究責只到副局長？議員陳麗娜喊：衛生局長下台

相關新聞

台灣鯛烏龍案究責 高市衛生局長口頭告誡

高雄市衛生局因內部人員擅自更動儀器設定條件，導致全聯販售台灣鯛魚排驗出不得檢出的用藥「恩氟喹啉羧酸」，市長陳其邁昨對全聯...

新聞眼／台灣鯛檢驗一局烏龍 全民埋單

全聯台灣鯛檢驗爆大烏龍，高雄市政府原本出頭捍衛全民食安，卻把自己的臉打腫了，市長陳其邁火速究責止血，但該負政治責任的衛生...

雲林口湖漁類合作社估損失逾1200萬 向高市求償

高雄市衛生局驗出全聯所賣的「台灣鯛魚排」有 禁藥，卻是烏龍一場。台灣鯛產地、雲林縣口湖鄉漁類生產合作社昨舉行記者會，強調...

台灣鯛魚排烏龍大事記 高市府從陳其邁到衛生局全道歉

高雄市政府衛生局抽驗「台灣鯛魚排」出錯，涉案約聘陳姓研究助理坦承「操作不當」遭列被告偵辦，衛生局多人遭懲處，以下為相關爭...

台灣鯛禁藥烏龍苦到漁民 養殖戶一籠一籠兜售哭訴：阮嘛有家庭要顧

高雄市衛生局台灣鯛禁藥檢驗鬧烏龍，衛生局坦承疏失，相關人員遭處分，甚至將已離職的女研究員送法辦，不過此次禁藥風波卻已苦到...

台灣鯛烏龍不僅陳其邁道歉 高市府再赴雲林謝罪漁民反應曝光

高雄市衛生局爆發台灣鯛魚烏龍事件，引起譁然，今天市長陳其邁向口湖漁類生產合作社和漁民公開道歉後，今天下午高雄市衛生局團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。