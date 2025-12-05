台灣鯛魚排烏龍大事記 高市府從陳其邁到衛生局全道歉
高雄市政府衛生局抽驗「台灣鯛魚排」出錯，涉案約聘陳姓研究助理坦承「操作不當」遭列被告偵辦，衛生局多人遭懲處，以下為相關爭議大事記。
--民國114年10月，衛生局執行「114年食品抽驗計畫」，抽驗40項產品，其中1項為全聯路竹中正分公司「台灣鯛魚排」產品。
--10月27日到28日，陳姓研究助理進行檢驗前前置作業。
--10月29日到11月4日，陳姓研究助理操作液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）檢驗「動物用藥殘留」。
--11月4日，陳姓研究助理離職，後續工作由簡姓研究助理接手。
--11月26日，檢驗結果出爐，「台灣鯛魚排」檢出規定為「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）。
--11月27日，衛生局派員到全聯路竹門市查察不合格商品並通知全聯下架。
--12月1日，衛生局發布新聞稿公布檢驗結果，各地調查產品流向，並回收尚未賣出產品。
--12月2日，「台灣鯛魚排」供應商雲林縣口湖漁類生產合作社發聲明澄清，同批次產品送交SGS複驗，結果顯示「未檢出」。
--12月3日，高市府回應，業者自行外部送驗同批號原料樣品是「不同檢體」。
--12月4日，衛生局舉行記者會為檢驗錯誤致歉，正確結果是「未檢出」，同步移請檢調釐清。
--12月5日，高雄市長陳其邁致歉，將負起國家賠償責任；衛生局長黃志中督導不周自請處分，陳其邁嚴厲告誡，而衛生局多人遭懲處，涉案陳姓研究助理坦承「操作不當」，遭列被告偵辦。
