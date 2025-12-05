快訊

執行副總統交管 24歲警遭廂型車衝撞「全身骨折命危」總統府發聲

執行副總統交管24歲員警遭撞命危 家屬怒：休假還被叫上班

500趴2025／史上最豪華陣容首日2.2萬人次湧入 六日接力開趴別錯過

台灣鯛魚排烏龍大事記 高市府從陳其邁到衛生局全道歉

中央社／ 高雄5日電
高雄市長陳其邁（中）5日上午出席活動前接受媒體聯訪，就市府衛生局抽驗「台灣鯛魚排」發生重大失誤，向全聯、雲林養殖業者致歉，並表示將負起所有賠償責任。中央社
高雄市長陳其邁（中）5日上午出席活動前接受媒體聯訪，就市府衛生局抽驗「台灣鯛魚排」發生重大失誤，向全聯、雲林養殖業者致歉，並表示將負起所有賠償責任。中央社

高雄市政府衛生局抽驗「台灣鯛魚排」出錯，涉案約聘陳姓研究助理坦承「操作不當」遭列被告偵辦，衛生局多人遭懲處，以下為相關爭議大事記。

--民國114年10月，衛生局執行「114年食品抽驗計畫」，抽驗40項產品，其中1項為全聯路竹中正分公司「台灣鯛魚排」產品。

--10月27日到28日，陳姓研究助理進行檢驗前前置作業。

--10月29日到11月4日，陳姓研究助理操作液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）檢驗「動物用藥殘留」。

--11月4日，陳姓研究助理離職，後續工作由簡姓研究助理接手。

--11月26日，檢驗結果出爐，「台灣鯛魚排」檢出規定為「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）。

--11月27日，衛生局派員到全聯路竹門市查察不合格商品並通知全聯下架。

--12月1日，衛生局發布新聞稿公布檢驗結果，各地調查產品流向，並回收尚未賣出產品。

--12月2日，「台灣鯛魚排」供應商雲林縣口湖漁類生產合作社發聲明澄清，同批次產品送交SGS複驗，結果顯示「未檢出」。

--12月3日，高市府回應，業者自行外部送驗同批號原料樣品是「不同檢體」。

--12月4日，衛生局舉行記者會為檢驗錯誤致歉，正確結果是「未檢出」，同步移請檢調釐清。

--12月5日，高雄市長陳其邁致歉，將負起國家賠償責任；衛生局長黃志中督導不周自請處分，陳其邁嚴厲告誡，而衛生局多人遭懲處，涉案陳姓研究助理坦承「操作不當」，遭列被告偵辦。

