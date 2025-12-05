快訊

台灣鯛禁藥烏龍苦到漁民 養殖戶一籠一籠兜售哭訴：阮嘛有家庭要顧

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
台灣鯛禁藥風波卻已苦到養殖漁戶，市場價下跌量縮、沒人要買，甚至有漁民載著一籠一籠吳郭魚到便當店兜售，哭訴「阮嘛有家庭愛顧」。聯合報系資料照
台灣鯛禁藥風波卻已苦到養殖漁戶，市場價下跌量縮、沒人要買，甚至有漁民載著一籠一籠吳郭魚到便當店兜售，哭訴「阮嘛有家庭愛顧」。聯合報系資料照

高雄市衛生局台灣鯛禁藥檢驗鬧烏龍，衛生局坦承疏失，相關人員遭處分，甚至將已離職的女研究員送法辦，不過此次禁藥風波卻已苦到養殖漁戶，台灣鯛（吳郭魚）市場價下跌量縮、沒人要買，甚至有漁民載著一籠一籠吳郭魚到便當店兜售，哭訴「阮嘛有家庭愛顧」希望政府幫忙挽回銷售困境。

岡山區養殖漁業發展協會指出，吳郭魚（台灣鯛）主要養殖區域是台南學甲、官田、六甲以及高雄湖內等地，目前以高雄為例，吳郭魚的池邊價已從1斤30元跌到26元，但是仍乏人問津，因消費者對於禁藥問題仍憂心，認為即便不買吳郭魚，還是有其他魚可吃，因此目前還未看到好轉跡象。

協會提到，高雄市內就有多家養殖戶都受到影響，漁民必須自尋出路、親自騎車挨家挨戶兜售吳郭魚，有漁民受禁藥風波影響，已經連續多天苦惱魚賣不出去，但家中生計就靠養吳郭魚、賣吳郭魚維生，不賣也不行，希望政府在澄清錯誤後，能幫忙漁民朋友想辦法賣魚。

據高雄在地養殖漁民表示，高雄主要養殖的是淡水吳郭魚，就是漁民口中所說的「南洋𩸙仔」，體型相較海水吳郭魚「本土鯽仔」要大，適合製作成魚排，原本都做外銷市場居多，但前一波已受關稅影響外銷，如今內銷又受禁藥問題衝擊。

高雄市議員宋立彬表示，既然是高雄市政府內出來的烏龍，眼下就必須負起責任，替養殖漁民的生計解決銷售困境，請市政府清查受影響情況，協助收購、銷售，研擬補償計畫，不能讓漁民朋友自己想辦法解決難題。

高雄市衛生局日前指全聯販售「台灣鯛魚排」檢出含有動物殺菌用禁藥，昨開記者坦承烏龍，衛生局長黃志中（中）率員鞠躬道歉。聯合報系資料照
高雄市衛生局日前指全聯販售「台灣鯛魚排」檢出含有動物殺菌用禁藥，昨開記者坦承烏龍，衛生局長黃志中（中）率員鞠躬道歉。聯合報系資料照

台灣鯛 漁民 吳郭魚

