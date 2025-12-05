快訊

台灣鯛烏龍不僅陳其邁道歉 高市府再赴雲林謝罪漁民反應曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台灣鯛風波高雄市長陳其邁公開道歉後，高市府下午再赴雲林向漁生產合作社及養殖漁民致歉，商談過程不對外開放。記者蔡維斌／翻攝
台灣鯛風波高雄市長陳其邁公開道歉後，高市府下午再赴雲林向漁生產合作社及養殖漁民致歉，商談過程不對外開放。記者蔡維斌／翻攝

高雄市衛生局爆發台灣鯛魚烏龍事件，引起譁然，今天市長陳其邁向口湖漁類生產合作社和漁民公開道歉後，今天下午高雄市衛生局團隊再親赴口湖鄉，當面向當事人和合作社致歉，雙方商談約一個小時，商談內容並未公開，合作社只表示，大家願意接受道歉。

高市衛生局檢驗全聯的台灣鯛貨品發生電腦遭變動的嚴重烏龍事件，引起軒然大波，在事件中遭受波及的供貨商雲林縣口湖鄉漁類生產合作社，今天上午召開記者會說明事件過程，並表示會對高市求償但不提告，也期待事件早日落幕，讓市場早日恢復正常，民眾安心繼續支持國產台灣鯛。

高雄市長陳其邁今天也公開向社會大眾及全聯、口湖漁類生產合作、養殖漁民道歉。今天下午高市衛生局主任秘書廖哲宏、食品衛生科長謝米枝等人，親抵抵達口湖漁類生產合作社致歉並商談相關後續事宜。

高市訪行並未開放採訪，雙方洽談約1小時後離去。事後，合作社總經理王益豐只低調表示，商談內容不方便透露。但只強調商談過程氣氛很好。被波及的養殖漁民許朱元也表示，高市衛生局親自來雲林致歉，有誠意了，他願意接受道歉，只希望高市做好澄清卡要緊。

台灣鯛風波高雄市長陳其邁公開道歉後，高市府下午再赴雲林向漁生產合作社及養殖漁民致歉，漁民事後說，願意接受道歉但要做好澄清。記者蔡維斌／翻攝
台灣鯛風波高雄市長陳其邁公開道歉後，高市府下午再赴雲林向漁生產合作社及養殖漁民致歉，漁民事後說，願意接受道歉但要做好澄清。記者蔡維斌／翻攝

台灣鯛

相關新聞

台灣鯛禁藥烏龍苦到漁民 養殖戶一籠一籠兜售哭訴：阮嘛有家庭要顧

高雄市衛生局台灣鯛禁藥檢驗鬧烏龍，衛生局坦承疏失，相關人員遭處分，甚至將已離職的女研究員送法辦，不過此次禁藥風波卻已苦到...

高雄市衛生局爆發台灣鯛魚烏龍事件，引起譁然，今天市長陳其邁向口湖漁類生產合作社和漁民公開道歉後，今天下午高雄市衛生局團隊...

高雄衛生局誤檢「台灣鯛魚排」 約聘員遭列被告偵辦

高雄衛生局誤檢全聯「台灣鯛魚排」，涉案約聘陳姓研究助理遭列被告調查，昨晚到案向警方坦承「操作不當」。此案由高雄地檢署偵辦...

台灣鯛魚排檢驗出包 高雄衛生局派員赴雲林口湖道歉

檢驗「台灣鯛魚排」出錯的高雄市政府衛生局今天派員到生產的雲林縣口湖漁類生產合作社致歉，合作社表達只需賠償損失，雲縣府希望...

台灣鯛藥檢烏龍究責結果出爐 4人記過、高市衛生局長僅口頭告誡

高市衛生局出包，台灣鯛魚排檢出禁藥竟是烏龍一場，衛生局長黃志中今天自請處分，稍早懲處出爐，副局長以下包括科長、股長共4人...

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

高雄市衛生局出包，市府究責層級到衛生局副局長，副局長潘炤穎向局長自請處分，不過藥檢鬧出這麼大的烏龍，引發軒然大波，不僅業...

