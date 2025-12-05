聽新聞
0:00 / 0:00
台灣鯛烏龍不僅陳其邁道歉 高市府再赴雲林謝罪漁民反應曝光
高雄市衛生局爆發台灣鯛魚烏龍事件，引起譁然，今天市長陳其邁向口湖漁類生產合作社和漁民公開道歉後，今天下午高雄市衛生局團隊再親赴口湖鄉，當面向當事人和合作社致歉，雙方商談約一個小時，商談內容並未公開，合作社只表示，大家願意接受道歉。
高市衛生局檢驗全聯的台灣鯛貨品發生電腦遭變動的嚴重烏龍事件，引起軒然大波，在事件中遭受波及的供貨商雲林縣口湖鄉漁類生產合作社，今天上午召開記者會說明事件過程，並表示會對高市求償但不提告，也期待事件早日落幕，讓市場早日恢復正常，民眾安心繼續支持國產台灣鯛。
高雄市長陳其邁今天也公開向社會大眾及全聯、口湖漁類生產合作、養殖漁民道歉。今天下午高市衛生局主任秘書廖哲宏、食品衛生科長謝米枝等人，親抵抵達口湖漁類生產合作社致歉並商談相關後續事宜。
高市訪行並未開放採訪，雙方洽談約1小時後離去。事後，合作社總經理王益豐只低調表示，商談內容不方便透露。但只強調商談過程氣氛很好。被波及的養殖漁民許朱元也表示，高市衛生局親自來雲林致歉，有誠意了，他願意接受道歉，只希望高市做好澄清卡要緊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言