台灣鯛烏龍不僅陳其邁道歉 高市府再赴雲林謝罪漁民反應曝光

高雄市衛生局爆發台灣鯛魚烏龍事件，引起譁然，今天市長陳其邁向口湖漁類生產合作社和漁民公開道歉後，今天下午高雄市衛生局團隊再親赴口湖鄉，當面向當事人和合作社致歉，雙方商談約一個小時，商談內容並未公開，合作社只表示，大家願意接受道歉。

高市衛生局檢驗全聯的台灣鯛貨品發生電腦遭變動的嚴重烏龍事件，引起軒然大波，在事件中遭受波及的供貨商雲林縣口湖鄉漁類生產合作社，今天上午召開記者會說明事件過程，並表示會對高市求償但不提告，也期待事件早日落幕，讓市場早日恢復正常，民眾安心繼續支持國產台灣鯛。

高雄市長陳其邁今天也公開向社會大眾及全聯、口湖漁類生產合作、養殖漁民道歉。今天下午高市衛生局主任秘書廖哲宏、食品衛生科長謝米枝等人，親抵抵達口湖漁類生產合作社致歉並商談相關後續事宜。