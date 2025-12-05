台灣鯛魚排檢驗出包 高雄衛生局派員赴雲林口湖道歉

檢驗「台灣鯛魚排」出錯的高雄市政府衛生局今天派員到生產的雲林縣口湖漁類生產合作社致歉，合作社表達只需賠償損失，雲縣府希望高雄辦促銷，恢復消費者對台灣鯛的信心。

高雄衛生局10月抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品，檢出規定為「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin），但衛生局昨天為檢驗錯誤致歉，正確結果是「未檢出」。

高雄衛生局主任秘書廖哲宏、食品衛生科長謝米枝下午到雲林口湖台灣鯛生態創意園，向養殖台灣鯛的漁民致歉，雲林縣政府派農業處漁業科長高建平與會，未開放媒體入席。

高建平會後告訴中央社記者，合作社會中要求賠償損失，收齊相關單據後，交由律師與高雄衛生局協調賠償事宜，商譽受損部分未求償；雲縣府希望高市府能在高雄辦大型台灣鯛促銷活動，恢復台灣鯛聲譽及消費者信心。

高雄衛生局說，依高雄市長陳其邁指示，市府會負起所有賠償責任，除派員向漁民道歉，也要了解漁民想法與意見再後續處理。

口湖漁類生產合作社總經理王益豐表示，與會漁民包括被誤檢的許姓漁民都接受高市府道歉，但希望以後不要再有類似事件發生；會談過程平和、融洽。