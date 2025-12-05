高雄衛生局誤檢「台灣鯛魚排」 約聘員遭列被告偵辦

快訊

中央社／ 高雄5日電
高雄衛生局誤檢全聯「台灣鯛魚排」，涉案約聘陳姓女研究助理遭列被告調查，4日到案向警方坦承「操作不當」。高雄市政府警察局刑事警察大隊提供／中央社
高雄衛生局誤檢全聯「台灣鯛魚排」，涉案約聘陳姓研究助理遭列被告調查，昨晚到案向警方坦承「操作不當」。此案由高雄地檢署偵辦，檢警今天至衛生局釐清相關檢驗流程。

高雄市政府警察局刑事警察大隊表示，陳女4日晚上10時許從住處被帶回警局說明，她向警方坦承，在數值調整等相關檢驗流程上有「操作不當」，訊後於今天凌晨2時許離開警局。檢警今天至高雄市政府衛生局釐清相關檢驗流程，以調查案情。

高雄地檢署指出，此案由具有化學專業的檢察官林恒翠指揮偵辦，近期她參與高雄連環殺人案、高雄三元能源鋰電池廠火警、重大經濟罪犯徐少東偷渡等案。今天持續調查搜集證據，釐清有無「故意」或「過失」，另外，陳女被列被告調查，全案尚在偵辦中。

全案起因高雄市政府衛生局10月抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品，檢出規定為「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin），經內部持續調查與檢視，發現由於電腦設定遭改為10倍，2次檢驗都檢出禁藥，但正確結果是「未檢出」。

高雄市衛生局表示，操作檢驗的研究助理是29歲衛生局約聘人員陳姓女子，也是經由認證、受訓合格檢驗人員，為釐清人員是操作不慎或故意，全案依「偽造文書罪」致使公務人員登載不實，移送檢調釐清。

高雄市長陳其邁今天公開數度致歉，另衛生局長黃志中已自請處分，衛生局則派員親至雲林向業者致歉並商討賠償事宜。

