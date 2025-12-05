快訊

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣鯛藥檢烏龍究責結果出爐 4人記過、高市衛生局長僅口頭告誡

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高雄市衛生局日前指全聯販售「台灣鯛魚排」檢出含有動物殺菌用禁藥，4日開記者坦承烏龍；衛生局長黃志中（中）率員鞠躬道歉。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影
高雄市衛生局日前指全聯販售「台灣鯛魚排」檢出含有動物殺菌用禁藥，4日開記者坦承烏龍；衛生局長黃志中（中）率員鞠躬道歉。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影

高市衛生局出包，台灣鯛魚排檢出禁藥竟是烏龍一場，衛生局長黃志中今天自請處分，稍早懲處出爐，副局長以下包括科長、股長共4人記過，至於局長黃志中，市長陳其邁僅口頭告誡，並要求全面檢討錯誤，不准再犯，懲處最高層級只到副局長。

高市府發言人項賓和今天轉述，衛生局長黃志中因督導不周已自請處分，市長對局長提出嚴厲告誡，並要求局長應全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。

另業務相關違失人員包括副局長潘炤穎、主任秘書廖哲宏、檢驗科長林學慶及陳姓股長分別予以記過1次至2次不等處分；已離職陳姓臨時人員及簡姓研究助理，分別予以記過二次至記一大過不等行政懲處。

衛生局表示，針對相關人員行政責任，今天上午即依違失人員身分屬性分別召開公務人員考績會、職工考核委員會追究其行政責任，涉案陳姓臨時人員亦到會說明。

衛生局說明，除局長已向市長自請處分，另經會議決議以潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長等4人，因督導不周致生不良後果，依「高雄市政府及所屬機關學校公務人員獎懲案件處理要點」規定，分別記過一次至二次不等；離職之陳姓臨時人員及簡姓研究助理因執行業務嚴重疏忽，貽誤公務，情節嚴重，依「高雄市政府衛生局勞工工作規則規定」，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

高市府今天再次向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉，衛生局已派員當面向業者致歉及做後續處理，應負責任絕不迴避，衛生局將記取教訓，加強落實檢驗標準管控及資訊透明，防止類似情事再發生。

台灣鯛 高雄市 陳其邁 衛生局

延伸閱讀

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

台灣鯛藥檢究責只到副局長？議員陳麗娜喊：衛生局長下台

鯛魚排誤檢 高市府負責所有賠償、究責到副局長

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

相關新聞

台灣鯛藥檢烏龍究責結果出爐 4人記過、高市衛生局長僅口頭告誡

高市衛生局出包，台灣鯛魚排檢出禁藥竟是烏龍一場，衛生局長黃志中今天自請處分，稍早懲處出爐，副局長以下包括科長、股長共4人...

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

高雄市衛生局出包，市府究責層級到衛生局副局長，副局長潘炤穎向局長自請處分，不過藥檢鬧出這麼大的烏龍，引發軒然大波，不僅業...

全聯台灣鯛案竟是實驗室疏失 食藥署派員：檢視改善方案是否有效

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，截至3日，共回收1831包、共36...

台灣鯛藥檢究責只到副局長？議員陳麗娜喊：衛生局長下台

台灣鯛藥檢烏龍風波追責，高市衛生局坦承出錯，從市長到局長都公開道歉，市議員陳麗娜今天痛批邁市府團隊失序，質疑市長陳其邁雖...

台灣鯛藥檢驗烏龍高市府認錯 食藥署今南下啟動全面查驗

全聯販售的台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，全台緊急回收下架，引發消費者恐慌，不料昨晚大翻盤，衛生局查出，已離...

高市府把台灣鯛驗成毒魚 國民黨團譴責：陳其邁必須賠償損失

高雄市政府衛生局日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」驗出禁藥，但卻發現是烏龍一場。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，要求高雄市長陳其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。