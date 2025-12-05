台灣鯛藥檢烏龍究責結果出爐 4人記過、高市衛生局長僅口頭告誡

高市衛生局出包，台灣鯛魚排檢出禁藥竟是烏龍一場，衛生局長黃志中今天自請處分，稍早懲處出爐，副局長以下包括科長、股長共4人記過，至於局長黃志中，市長陳其邁僅口頭告誡，並要求全面檢討錯誤，不准再犯，懲處最高層級只到副局長。

高市府發言人項賓和今天轉述，衛生局長黃志中因督導不周已自請處分，市長對局長提出嚴厲告誡，並要求局長應全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。

另業務相關違失人員包括副局長潘炤穎、主任秘書廖哲宏、檢驗科長林學慶及陳姓股長分別予以記過1次至2次不等處分；已離職陳姓臨時人員及簡姓研究助理，分別予以記過二次至記一大過不等行政懲處。

衛生局表示，針對相關人員行政責任，今天上午即依違失人員身分屬性分別召開公務人員考績會、職工考核委員會追究其行政責任，涉案陳姓臨時人員亦到會說明。

衛生局說明，除局長已向市長自請處分，另經會議決議以潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長等4人，因督導不周致生不良後果，依「高雄市政府及所屬機關學校公務人員獎懲案件處理要點」規定，分別記過一次至二次不等；離職之陳姓臨時人員及簡姓研究助理因執行業務嚴重疏忽，貽誤公務，情節嚴重，依「高雄市政府衛生局勞工工作規則規定」，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

高市府今天再次向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉，衛生局已派員當面向業者致歉及做後續處理，應負責任絕不迴避，衛生局將記取教訓，加強落實檢驗標準管控及資訊透明，防止類似情事再發生。