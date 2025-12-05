陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

高雄市衛生局出包，市府究責層級到衛生局副局長，副局長潘炤穎向局長自請處分，不過藥檢鬧出這麼大的烏龍，引發軒然大波，不僅業者損失、消費者恐慌，今天民代砲轟衛生局長黃志中，最該負起政治責任，據了解，黃志中稍早已向市長自請處分。

陳其邁今早受訪，指會追究相關人員責任，並要求藥物檢驗平台校正標準化，維持藥品檢驗最嚴格的標準作業程序。衛生局也立刻跟養殖戶及全聯聯繫，負起賠償責任。

這起風波，衛生局透露，處分最高層級可能會到副局長，但議員陳麗娜認為，衛生局長也需下台，據了解，衛生局長黃志中已向市長自請處分，市府低調表示，稍晚會發新聞稿說明。