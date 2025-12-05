聽新聞
0:00 / 0:00
陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分
高雄市衛生局出包，市府究責層級到衛生局副局長，副局長潘炤穎向局長自請處分，不過藥檢鬧出這麼大的烏龍，引發軒然大波，不僅業者損失、消費者恐慌，今天民代砲轟衛生局長黃志中，最該負起政治責任，據了解，黃志中稍早已向市長自請處分。
高雄市衛生局檢驗全聯「台灣鯛魚排」出包，市長陳其邁表示會究責，有議員要下衛生局長下台負責。據了解，衛生局長黃志中已向市長自請處分。
陳其邁今早受訪，指會追究相關人員責任，並要求藥物檢驗平台校正標準化，維持藥品檢驗最嚴格的標準作業程序。衛生局也立刻跟養殖戶及全聯聯繫，負起賠償責任。
這起風波，衛生局透露，處分最高層級可能會到副局長，但議員陳麗娜認為，衛生局長也需下台，據了解，衛生局長黃志中已向市長自請處分，市府低調表示，稍晚會發新聞稿說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言