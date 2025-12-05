快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
衛生局長黃志中上午表示，鲷魚檢驗出包案 ，最高會究責到副局長。據了解，黃志中稍早已向市長自請處分。記者王昭月／攝影
衛生局長黃志中上午表示，鲷魚檢驗出包案 ，最高會究責到副局長。據了解，黃志中稍早已向市長自請處分。記者王昭月／攝影

高雄市衛生局出包，市府究責層級到衛生局副局長，副局長潘炤穎向局長自請處分，不過藥檢鬧出這麼大的烏龍，引發軒然大波，不僅業者損失、消費者恐慌，今天民代砲轟衛生局長黃志中，最該負起政治責任，據了解，黃志中稍早已向市長自請處分。

高雄市衛生局檢驗全聯「台灣鯛魚排」出包，市長陳其邁表示會究責，有議員要下衛生局長下台負責。據了解，衛生局長黃志中已向市長自請處分。

陳其邁今早受訪，指會追究相關人員責任，並要求藥物檢驗平台校正標準化，維持藥品檢驗最嚴格的標準作業程序。衛生局也立刻跟養殖戶及全聯聯繫，負起賠償責任。

這起風波，衛生局透露，處分最高層級可能會到副局長，但議員陳麗娜認為，衛生局長也需下台，據了解，衛生局長黃志中已向市長自請處分，市府低調表示，稍晚會發新聞稿說明。

高雄市長陳其邁今早表示，針對台灣鲷檢驗出包一事，會追究相關人等責任，據了解，衛生局長黃志中（左）已自請處分。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早表示，針對台灣鲷檢驗出包一事，會追究相關人等責任，據了解，衛生局長黃志中（左）已自請處分。記者王昭月／攝影

台灣鯛 高雄市 陳其邁 衛生局

