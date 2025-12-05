快訊

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

運安處要查！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治

家裡被亂丟一顆「會呼吸的石頭」！真面目嚇壞所有人 專家一看：差點沒命

全聯台灣鯛案竟是實驗室疏失 食藥署派員：檢視改善方案是否有效

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署監管組長遲蘭慧說，本次共派4名中央人員，會同該署區管人員前往實驗室，將協助檢視所提出的改善方案是否有效。本報資料照片
食藥署監管組長遲蘭慧說，本次共派4名中央人員，會同該署區管人員前往實驗室，將協助檢視所提出的改善方案是否有效。本報資料照片

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，截至3日，共回收1831包、共366.2公斤，但高雄市衛生局昨晚證實，全案為烏龍一場。衛福部食藥署長姜至剛指派該署研檢組、監管組人員赴高雄協助釐清情況。食藥署監管組長遲蘭慧說，本次共派4名中央人員，會同該署區管人員前往實驗室，將協助檢視所提出的改善方案是否有效。

遲蘭慧表示，食藥署是在昨天接到高雄市衛生局通知，今天共4名專精實驗室管理及檢驗技術的研檢組及監管組人員，至高雄市協助了解情形，目前全案發生原因衛生局已有所掌握，食藥署主要將就實驗室平日管理、相關簿冊紀錄等，協助確認現行標準流程（SOP）是否完善，至於人員懲處，則回歸衛生局權責處置。

鯛魚排檢出動物用藥，早成軒然大波，結果竟是烏龍一件，另各界憂心同一實驗室，近期檢驗數據是否均有失真疑慮。遲蘭慧表示，將請衛生局延伸調查，確認本案為單一個案，還是系統性問題，目前衛生局已要求該實驗室暫停動物用藥相關檢測項目，食藥署4名同仁也會一併協助確認，今天會花上一整天了解案情。

遲蘭慧說，食藥署例行均會訪視各地實驗室，但因檢驗意外而派員協助，為歷年首見，且是食藥署獲悉案情後，主動派員前往；本案反應該實驗室管理系統還需加強，包括人員遵守SOP程度、執行檢驗每一環節的複核機制，均有強化空間，高雄市衛生局與該實驗室，將提出改善方案，食藥署人員將協助檢視，所提方案是否有助強化實驗室品質管理。

台灣鯛

延伸閱讀

台灣鯛藥檢驗烏龍高市府認錯 食藥署今南下啟動全面查驗

台灣鯛禁藥超標烏龍一場 衛福部長石崇良：交由高雄衛生局處置

高雄台灣鯛檢驗烏龍事件延燒 台灣鯛協會抗議要求亡羊補牢有力促銷

台灣鯛魚排藥檢出包結果大逆轉…高市府鞠躬道歉 全聯出聲

相關新聞

台灣鯛藥檢驗烏龍高市府認錯 食藥署今南下啟動全面查驗

全聯販售的台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，全台緊急回收下架，引發消費者恐慌，不料昨晚大翻盤，衛生局查出，已離...

台灣鯛風波傷最重...77歲養魚阿伯「袂食袂睏」 陳其邁道歉他發話了

全聯台灣鯛含禁藥烏龍事件，負責生產的雲林縣口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態接受高市府道歉並將處理後續理賠事宜。其中被...

全聯台灣鯛案竟是實驗室疏失 食藥署派員：檢視改善方案是否有效

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，截至3日，共回收1831包、共36...

台灣鯛藥檢究責只到副局長？議員陳麗娜喊：衛生局長下台

台灣鯛藥檢烏龍風波追責，高市衛生局坦承出錯，從市長到局長都公開道歉，市議員陳麗娜今天痛批邁市府團隊失序，質疑市長陳其邁雖...

高市府把台灣鯛驗成毒魚 國民黨團譴責：陳其邁必須賠償損失

高雄市政府衛生局日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」驗出禁藥，但卻發現是烏龍一場。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，要求高雄市長陳其...

高雄鯛魚排檢出禁藥鬧烏龍 離職女研究員遭移送調查

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，沒想到昨天（12月4日）大逆轉，衛生局坦承是烏龍，懷疑是已離職的陳姓女研究員人為導致，陳女在4日晚間深夜遭警方帶往高雄市刑大調查，目前查無她有動機故意操作儀器導致錯誤結果，高雄市衛生局已將全案依偽造文書罪送司法調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。