全聯台灣鯛案竟是實驗室疏失 食藥署派員：檢視改善方案是否有效

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，截至3日，共回收1831包、共366.2公斤，但高雄市衛生局昨晚證實，全案為烏龍一場。衛福部食藥署長姜至剛指派該署研檢組、監管組人員赴高雄協助釐清情況。食藥署監管組長遲蘭慧說，本次共派4名中央人員，會同該署區管人員前往實驗室，將協助檢視所提出的改善方案是否有效。

遲蘭慧表示，食藥署是在昨天接到高雄市衛生局通知，今天共4名專精實驗室管理及檢驗技術的研檢組及監管組人員，至高雄市協助了解情形，目前全案發生原因衛生局已有所掌握，食藥署主要將就實驗室平日管理、相關簿冊紀錄等，協助確認現行標準流程（SOP）是否完善，至於人員懲處，則回歸衛生局權責處置。

鯛魚排檢出動物用藥，早成軒然大波，結果竟是烏龍一件，另各界憂心同一實驗室，近期檢驗數據是否均有失真疑慮。遲蘭慧表示，將請衛生局延伸調查，確認本案為單一個案，還是系統性問題，目前衛生局已要求該實驗室暫停動物用藥相關檢測項目，食藥署4名同仁也會一併協助確認，今天會花上一整天了解案情。

遲蘭慧說，食藥署例行均會訪視各地實驗室，但因檢驗意外而派員協助，為歷年首見，且是食藥署獲悉案情後，主動派員前往；本案反應該實驗室管理系統還需加強，包括人員遵守SOP程度、執行檢驗每一環節的複核機制，均有強化空間，高雄市衛生局與該實驗室，將提出改善方案，食藥署人員將協助檢視，所提方案是否有助強化實驗室品質管理。