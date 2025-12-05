台灣鯛藥檢究責只到副局長？議員陳麗娜喊：衛生局長下台

台灣鯛藥檢烏龍風波追責，高市衛生局坦承出錯，從市長到局長都公開道歉，市議員陳麗娜今天痛批邁市府團隊失序，質疑市長陳其邁雖然多次震怒、道歉，但「道歉愈多，螺絲掉愈多」，市府系統性失能問題已浮上檯面。她強調，此次台灣鯛事件並非單一錯誤，而是衛生局長期治理失效的結果，「若衛生局長不下台、衛生局不大換血，再多道歉也無法止血。」

陳麗娜指出，衛生局真正出錯的不是電腦、不是儀器，而是人謀不臧、蠻橫不專業、上下交相賊的官僚文化已經全面腐壞。她批評，衛生局對內治理市立醫院時濫用人事、濫領獎金；對外面對議會監督時悍然拒絕，甚至動用側翼攻擊、抹黑議員，這不是螺絲鬆了，而是各個環節早已腐朽敗壞，台灣鯛事件只是冰山一角。

她提醒，食品安全檢驗涉及市民健康，應有嚴格的層層複核機制，但此次卻發生嚴重的人為疏失與程序瑕疵，足見衛生局體制已經全面失能，這次台灣鯛，下次會不會變成台灣命？誰敢保證？她要求陳其邁不能再袒護親信，若讓低階研究助理扛下所有責任、讓高層全身而退，將是對市民安全的最大漠視。

對於事後究責，衛生局長黃志中今天表示，相關責任「最高層級到副局長」；但陳麗娜強調，該下台的不是副局長，而是局長本人，她重申，若衛生局長不撤換，市府難以重建專業與公信力，類似事件恐將反覆重演。

陳麗娜呼籲，市府應立即全面調查衛生局內部管理問題，並重新檢視食品安全檢驗流程，恢復市民信任。