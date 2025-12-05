快訊

台灣鯛藥檢究責只到副局長？議員陳麗娜喊：衛生局長下台

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
市議員陳麗娜要求衛生局長黃志中應為台灣鯛藥檢烏龍下台，負起政治責任。圖／陳麗娜辦公室提供
台灣鯛藥檢烏龍風波追責，高市衛生局坦承出錯，從市長到局長都公開道歉，市議員陳麗娜今天痛批邁市府團隊失序，質疑市長陳其邁雖然多次震怒、道歉，但「道歉愈多，螺絲掉愈多」，市府系統性失能問題已浮上檯面。她強調，此次台灣鯛事件並非單一錯誤，而是衛生局長期治理失效的結果，「若衛生局長不下台、衛生局不大換血，再多道歉也無法止血。」

陳麗娜指出，衛生局真正出錯的不是電腦、不是儀器，而是人謀不臧、蠻橫不專業、上下交相賊的官僚文化已經全面腐壞。她批評，衛生局對內治理市立醫院時濫用人事、濫領獎金；對外面對議會監督時悍然拒絕，甚至動用側翼攻擊、抹黑議員，這不是螺絲鬆了，而是各個環節早已腐朽敗壞，台灣鯛事件只是冰山一角。

她提醒，食品安全檢驗涉及市民健康，應有嚴格的層層複核機制，但此次卻發生嚴重的人為疏失與程序瑕疵，足見衛生局體制已經全面失能，這次台灣鯛，下次會不會變成台灣命？誰敢保證？她要求陳其邁不能再袒護親信，若讓低階研究助理扛下所有責任、讓高層全身而退，將是對市民安全的最大漠視。

對於事後究責，衛生局長黃志中今天表示，相關責任「最高層級到副局長」；但陳麗娜強調，該下台的不是副局長，而是局長本人，她重申，若衛生局長不撤換，市府難以重建專業與公信力，類似事件恐將反覆重演。

陳麗娜呼籲，市府應立即全面調查衛生局內部管理問題，並重新檢視食品安全檢驗流程，恢復市民信任。

高市府把台灣鯛驗成毒魚 國民黨團譴責：陳其邁必須賠償損失

鯛魚排誤檢 高市府負責所有賠償、究責到副局長

鯛魚排誤檢女研究助理坦承操作不當 陳其邁致歉

台灣鲷藥檢出包 陳其邁道歉 會追究相關人員責任

台灣鯛藥檢驗烏龍高市府認錯 食藥署今南下啟動全面查驗

全聯販售的台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，全台緊急回收下架，引發消費者恐慌，不料昨晚大翻盤，衛生局查出，已離...

台灣鯛風波傷最重...77歲養魚阿伯「袂食袂睏」 陳其邁道歉他發話了

全聯台灣鯛含禁藥烏龍事件，負責生產的雲林縣口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態接受高市府道歉並將處理後續理賠事宜。其中被...

全聯台灣鯛案竟是實驗室疏失 食藥署派員：檢視改善方案是否有效

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，截至3日，共回收1831包、共36...

台灣鯛藥檢究責只到副局長？議員陳麗娜喊：衛生局長下台

台灣鯛藥檢烏龍風波追責，高市衛生局坦承出錯，從市長到局長都公開道歉，市議員陳麗娜今天痛批邁市府團隊失序，質疑市長陳其邁雖...

高市府把台灣鯛驗成毒魚 國民黨團譴責：陳其邁必須賠償損失

高雄市政府衛生局日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」驗出禁藥，但卻發現是烏龍一場。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，要求高雄市長陳其...

高雄鯛魚排檢出禁藥鬧烏龍 離職女研究員遭移送調查

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，沒想到昨天（12月4日）大逆轉，衛生局坦承是烏龍，懷疑是已離職的陳姓女研究員人為導致，陳女在4日晚間深夜遭警方帶往高雄市刑大調查，目前查無她有動機故意操作儀器導致錯誤結果，高雄市衛生局已將全案依偽造文書罪送司法調查。

