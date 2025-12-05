快訊

台灣鯛藥檢驗烏龍高市府認錯 食藥署今南下啟動全面查驗

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
全聯販售的台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，證實是烏龍一場。圖／高市衛生局提供
全聯販售的台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，證實是烏龍一場。圖／高市衛生局提供

全聯販售的台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，全台緊急回收下架，引發消費者恐慌，不料昨晚大翻盤，衛生局查出，已離職陳姓女助理研究員違規變更關鍵參數，數據被放大10倍，坦承檢驗出錯，目前涉案儀器管制中，食藥署（FDA）今天也將南下查驗相關程序、紀錄、設備釐清經過。

這起藥檢烏龍風波起於衛生局在10月抽檢40個不同品項食品檢體，每件檢體均檢驗48項藥物殘留項目，由陳姓研究員負責禁藥檢測流程，期間包含操作液相層析串聯質譜儀LC-MS/MS儀器、判讀數據等。

衛生局進一步說明，儀器檢驗極限值為0.01ppm，40 件檢體中，只有台灣雕魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，首次驗出數值0.030ppm，再次複驗數值0.028ppm，因不符未檢出的標準，要求全面回收下架。

負責供應魚排「口湖漁類生產合作社」喊冤，進貨前抽驗都未檢出，再次送驗同批次產品原料留樣品，並交由第三方公正單位SGS複驗同樣都是未檢出。

衛生局為此啟動回溯檢驗流程，重新檢視實驗檢驗科儀器，發現品管紀錄正常，但設定條件遭更改，最終導致檢驗計算被放大10倍，結果顯示「不合格」，發現後，依偽造文書罪使公務人員登載不實罪嫌移送司法調查，並立即通報食藥署及啟動後續處理。

在變更設定條件下，其他39件皆為未檢出，為何僅魚排被檢出，衛生局推測可能「雜訊干擾」導致數據被放大10倍，成為此次唯一呈現檢出的檢體。至於業者後續請求損失賠償，強調會坦然面對，「該負責就負責」。

陳姓女研究員透過公開招聘錄取，在衛生局實驗室擔任研究助理約1年半，具備受訓資格，擁有品管認證授權，考上高考後，於11月4日提離職，昨晚她被帶到刑大漏夜偵訊，雖坦承自己不小心引起，動機仍待釐清，案情還在偵辦中。

