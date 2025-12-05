高市府把台灣鯛驗成毒魚 國民黨團譴責：陳其邁必須賠償損失

高雄市政府衛生局日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」驗出禁藥，但卻發現是烏龍一場。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，要求高雄市長陳其邁，必須親自向商譽和收入受損的雲林漁民、口湖合作社道歉，賠償相關損失，追究相關官員失職責任和懲處，向國人公開說明。

高市府衛生局抽驗全聯販售的台灣鯛魚排，驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」禁藥，高市府衛生局昨晚宣布，檢驗電腦條件遭約聘助理改為10倍，導致數值錯誤，正確結果「未檢出」，並為檢出錯誤道歉。

國民黨團書記長羅智強指出，陳其邁出包連連，當高雄市政府公布烏龍檢驗報告時，雲林口湖合作社漁民找公正第三方，提出未使用違法藥物的清白證明，當時高雄市政府卻說漁民檢驗的魚種，是不同批號。高雄市政府不先回頭檢視自己檢驗否有問題，而是先去否定辛苦的漁民所養殖的魚種，和第三方檢驗報告。

羅智強表示，雖然高雄市政府在昨天深夜道歉，但國民黨團要求高雄市長陳其邁，必須親自向受到商譽和收入損害的雲林漁民、口湖合作社，有擔當的站出來公開道歉，並賠償損失。

國民黨立委張嘉郡表示，在11月27日，高市府的報告一出來，全聯全國的台灣鯛就被緊急下架，雲林漁民、口湖合作社，就被貼上「有問題」的標籤。昨晚，高市府才倉促開記者會，承認是電腦設定遭人為更改。一場烏龍案，鬧了一周，台灣鯛被說成「有禁藥」、變成「毒魚」，雲林漁民在社會上就是背著這個黑鍋過日子。

張嘉郡認為，高市府搞出食安大烏龍，嚴重影響他們的名譽和生計，產品被下架、訂單被取消，魚都養好了卻賣不出去，損失是實實在在的，絕對不是一句道歉就要大家自己消化。高市府不能只道歉，應該主動和受害的養殖戶、合作社協調損失範圍做出補償，而且必須要在制度上檢討檢驗與通報機制，避免同樣的錯誤重演。全力支持漁民採取法律行動，提出相關求償。

國民黨立委丁學忠表示，高市府要負起完全責任，除了公布完整烏龍案調查結果，並對受到商譽、收入損害的漁民一個交代。

國民黨立委陳菁徽表示，高市衛生局主動移送檢調一名女性操作人員，請問這就是高雄市政府的負責？只移送基層員工？上層的督導業務的長官難道都沒有責任？只要鞠躬道歉就好？

陳菁徽要求高雄市政府對外說明，對於這起烏龍事件，不僅造成民眾的食安恐慌，更造成養殖業者巨大損失，包含販賣的店家、下架回收的損失、這段期間的影響以及商業名譽等，請問由誰負起責任？高雄市政府不要只推基層員工出來扛下責任，督導的長官以及主管的懲處為何？必須要給口湖合作社一個清楚的交代。