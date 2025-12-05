快訊

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

兒子涉霸凌同學 賴瑞隆：先動手就是不對 表達歉意自責

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣鯛風波傷最重...77歲養魚阿伯「袂食袂睏」 陳其邁道歉他發話了

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今天許多漁民也大啖台灣鯛，要大家持續支持漁民的辛苦。記者蔡維斌／攝影
今天許多漁民也大啖台灣鯛，要大家持續支持漁民的辛苦。記者蔡維斌／攝影

全聯台灣鯛含禁藥烏龍事件，負責生產的雲林縣口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態接受高市府道歉並將處理後續理賠事宜。其中被檢出含藥的老漁民許朱元今天首度出面發話，他說，事情爆發後「袂食袂睏」，養了30多年魚，都遵守規矩養，被驗出問題他自己都不相信，他大方地說，「代誌過還我公道就好啦！」

現年77歲的養殖漁民許朱元說，他養魚已3、40了，目前養兩池大概養5萬尾台灣鯛，事發當天從魚品的批號找出是他所養，被通知時他嚇了一大跳「奈安咧！」他也不相信自己會養出問題魚，「我攏照起工在養！」

被問到事情發生經過，他說，「袂食袂睏！」鄰居都安慰他不要想太多，靜待檢驗結果，但問題實在太大，他很擔心，一直很煩惱沒人會來買他的魚了，後來知道高雄檢驗錯誤，他很生氣，認為這種事怎可那麼隨便，實在不應該。

今天記者會結束，許老伯伯被問到個人是否會求償，和氣的他說，「免啦！代誌過已經澄清就好了！」但他強調以後要注意這些消息的發布，只希望公務人員們能夠更加謹慎，以免造成更大的損害，事情發生也要為辛辛苦苦的漁民澄清好，如今他已是清白，不會再多追究，他可以安心繼續養魚了。

漁類生產合作總經理王益豐也說，許阿伯雖不是最大的供貨漁民，但數十年來每年都供應魚給合作社約10萬台斤的魚，都沒問題魚也很健康，合作向來逐批檢驗，過程十分嚴格，數十年不曾發生問題，高雄驗出有問題，實難以相信，難怪許阿伯會如此傷心，心理壓力有多大，一輩子辛苦付出，此事件對老人家而言是挑戰和煎熬，不過總算還他清白了。

雲林養殖老漁民許朱元細說事發經過的心情，和氣的他表示不追究但要還他清白，他強調自己養的魚請大家安心吃。記者蔡維斌／攝影
雲林養殖老漁民許朱元細說事發經過的心情，和氣的他表示不追究但要還他清白，他強調自己養的魚請大家安心吃。記者蔡維斌／攝影

台灣鯛

延伸閱讀

鯛魚排誤檢 高市府負責所有賠償、究責到副局長

鯛魚排誤檢女研究助理坦承操作不當 陳其邁致歉

台灣鲷藥檢出包 陳其邁道歉 會追究相關人員責任

第21屆金暉獎頒獎 陳其邁致謝志工成為城市英雄

相關新聞

台灣鯛風波傷最重...77歲養魚阿伯「袂食袂睏」 陳其邁道歉他發話了

全聯台灣鯛含禁藥烏龍事件，負責生產的雲林縣口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態接受高市府道歉並將處理後續理賠事宜。其中被...

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

台灣鯛烏龍事件受害最大的雲林縣口湖鄉漁類生產合作社今天律師陪同開記者會說明事件經過，合作社強調台灣鯛行銷世界，尤重品管安...

高市府把台灣鯛驗成毒魚 國民黨團譴責：陳其邁必須賠償損失

高雄市政府衛生局日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」驗出禁藥，但卻發現是烏龍一場。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，要求高雄市長陳其...

高雄鯛魚排檢出禁藥鬧烏龍 離職女研究員遭移送調查

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，沒想到昨天（12月4日）大逆轉，衛生局坦承是烏龍，懷疑是已離職的陳姓女研究員人為導致，陳女在4日晚間深夜遭警方帶往高雄市刑大調查，目前查無她有動機故意操作儀器導致錯誤結果，高雄市衛生局已將全案依偽造文書罪送司法調查。

台灣鯛魚排檢驗烏龍...研究員送辦 雄檢指派化學背景檢察官調查

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，未料昨晚大逆轉發現是儀器有誤導致，衛生局坦承烏龍，但...

台灣鲷藥檢出包 陳其邁道歉 會追究相關人員責任

高雄市衛生局出包，疑內部人員擅自更動電腦設定條件，導致全聯販售「台灣鯛魚排」驗出動物用藥，高雄市長陳其邁今天對此做出回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。