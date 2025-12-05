台灣鯛風波傷最重...77歲養魚阿伯「袂食袂睏」 陳其邁道歉他發話了

全聯台灣鯛含禁藥烏龍事件，負責生產的雲林縣口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態接受高市府道歉並將處理後續理賠事宜。其中被檢出含藥的老漁民許朱元今天首度出面發話，他說，事情爆發後「袂食袂睏」，養了30多年魚，都遵守規矩養，被驗出問題他自己都不相信，他大方地說，「代誌過還我公道就好啦！」

現年77歲的養殖漁民許朱元說，他養魚已3、40了，目前養兩池大概養5萬尾台灣鯛，事發當天從魚品的批號找出是他所養，被通知時他嚇了一大跳「奈安咧！」他也不相信自己會養出問題魚，「我攏照起工在養！」

被問到事情發生經過，他說，「袂食袂睏！」鄰居都安慰他不要想太多，靜待檢驗結果，但問題實在太大，他很擔心，一直很煩惱沒人會來買他的魚了，後來知道高雄檢驗錯誤，他很生氣，認為這種事怎可那麼隨便，實在不應該。

今天記者會結束，許老伯伯被問到個人是否會求償，和氣的他說，「免啦！代誌過已經澄清就好了！」但他強調以後要注意這些消息的發布，只希望公務人員們能夠更加謹慎，以免造成更大的損害，事情發生也要為辛辛苦苦的漁民澄清好，如今他已是清白，不會再多追究，他可以安心繼續養魚了。