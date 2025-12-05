快訊

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

兒子涉霸凌同學 賴瑞隆：先動手就是不對 表達歉意自責

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
針對高市台灣鯛烏龍事件，雲林口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態，接受高市府道歉，暫不提告但會求償，期待事件早日落幕。記者蔡維斌／攝影
針對高市台灣鯛烏龍事件，雲林口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態，接受高市府道歉，暫不提告但會求償，期待事件早日落幕。記者蔡維斌／攝影

台灣鯛烏龍事件受害最大的雲林縣口湖鄉漁類生產合作社今天律師陪同開記者會說明事件經過，合作社強調台灣鯛行銷世界，尤重品管安全，被檢出含禁藥，自主送驗多達17次沒問題卻未被取信，商譽受損極大，產品損失達逾千萬元，高市衛生局已向合作社致歉並願負責賠償，事件已雨過天青還給清白，合作社將求償但暫不考慮提告。

合作社約名30契約漁民齊聚，養殖戶許朱元、農業處長魏勝德、衛生局科長林小玲、鄭秀珍等人出席，在律師吳文城陪同下，由合作社總經理王益豐說明事發經過，他逐一細說從全聯販售的台灣鯛被驗出含「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」禁藥共多達12萬片產品下架的經過。

王益豐說，合作社數十年的努力，從養殖到生產最注重品管安全，才能打開國內外市場行銷世界，事件爆發後合作社慎重起見，前前後後共自主送高雄SGS檢驗17次包括同一批號和不同隨機抽樣的批號，就為追求澄清事實，結果17次項均未被檢出，但幾天來事件已造成慘重損失，尤其該產品是熱賣品，初估達1200萬元以上，連帶商譽造成市場信心打擊，最令業養殖漁民感到沈重和痛心。

王益豐說，合作社每天生產多達八萬片台灣鯛，事件爆發後負責生產這條台灣鯛的生產線就停產並立即進行密集自主檢驗，直到高市衛生局發現檢驗證實是烏龍事件件 ，主動與合作社聯繫深表歉意並表示願意負起相關賠償責任，並在今天下午親來致歉並與業界協商，才讓合作社鬆一口氣，也接受高市府的道歉。

王益豐強調，希望藉由該事件，可讓全世界對台灣鯛更有信心，也讓優秀漁民有充足信心把台灣鯛養得更好，希望事件到此落幕。

被問到是否對高市府提告，王益豐說，政府食安把關很重要，但發布相關訊息格外重要，因影響層面甚大，一定要「double check」慎重再慎重，否則浪費社會資源，造成產業的傷害不容小覷，目前合作社已接受道歉，算是雨過天青，未來會和高市府協調後續問題，所以暫不考慮提告。

針對高市台灣鯛烏龍事件，雲林口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態，接受高市府道歉，暫不提告但會求償，後續賠償將再協調。記者蔡維斌／攝影
針對高市台灣鯛烏龍事件，雲林口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態，接受高市府道歉，暫不提告但會求償，後續賠償將再協調。記者蔡維斌／攝影
針對高市台灣鯛烏龍事件，雲林口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態，雲林縣衛生局也出席說明處理經過。記者蔡維斌／攝影
針對高市台灣鯛烏龍事件，雲林口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態，雲林縣衛生局也出席說明處理經過。記者蔡維斌／攝影
針對高市台灣鯛烏龍事件，雲林口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態，雲林縣農業處長魏勝德出席說明縣府處理過程和態度，強調會持續食安把關並協助業界求償。記者蔡維斌／攝影
針對高市台灣鯛烏龍事件，雲林口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態，雲林縣農業處長魏勝德出席說明縣府處理過程和態度，強調會持續食安把關並協助業界求償。記者蔡維斌／攝影
針對高市台灣鯛烏龍事件，雲林口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態，接受高市府道歉，暫不提告但會求償，後續賠償將再協調。記者蔡維斌／攝影
針對高市台灣鯛烏龍事件，雲林口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態，接受高市府道歉，暫不提告但會求償，後續賠償將再協調。記者蔡維斌／攝影
針對高市台灣鯛烏龍事件，雲林口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態，總經理王益豐代表接受高市府道歉，暫不提告但會求償，後續賠償將再協調。記者蔡維斌／攝影
針對高市台灣鯛烏龍事件，雲林口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態，總經理王益豐代表接受高市府道歉，暫不提告但會求償，後續賠償將再協調。記者蔡維斌／攝影

台灣鯛

延伸閱讀

台灣鯛魚排檢驗烏龍...研究員送辦 雄檢指派化學背景檢察官調查

台灣鲷藥檢出包 陳其邁道歉 會追究相關人員責任

台灣鯛禁藥超標烏龍一場 衛福部長石崇良：交由高雄衛生局處置

高雄台灣鯛檢驗烏龍事件延燒 台灣鯛協會抗議要求亡羊補牢有力促銷

相關新聞

台灣鯛藥檢驗烏龍高市府認錯 食藥署今南下啟動全面查驗

全聯販售的台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，全台緊急回收下架，引發消費者恐慌，不料昨晚大翻盤，衛生局查出，已離...

台灣鯛風波傷最重...77歲養魚阿伯「袂食袂睏」 陳其邁道歉他發話了

全聯台灣鯛含禁藥烏龍事件，負責生產的雲林縣口湖漁類生產合作社今天召開記者會表態接受高市府道歉並將處理後續理賠事宜。其中被...

高市府把台灣鯛驗成毒魚 國民黨團譴責：陳其邁必須賠償損失

高雄市政府衛生局日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」驗出禁藥，但卻發現是烏龍一場。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，要求高雄市長陳其...

高雄鯛魚排檢出禁藥鬧烏龍 離職女研究員遭移送調查

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，沒想到昨天（12月4日）大逆轉，衛生局坦承是烏龍，懷疑是已離職的陳姓女研究員人為導致，陳女在4日晚間深夜遭警方帶往高雄市刑大調查，目前查無她有動機故意操作儀器導致錯誤結果，高雄市衛生局已將全案依偽造文書罪送司法調查。

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

台灣鯛烏龍事件受害最大的雲林縣口湖鄉漁類生產合作社今天律師陪同開記者會說明事件經過，合作社強調台灣鯛行銷世界，尤重品管安...

台灣鯛魚排檢驗烏龍...研究員送辦 雄檢指派化學背景檢察官調查

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，未料昨晚大逆轉發現是儀器有誤導致，衛生局坦承烏龍，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。