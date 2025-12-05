台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償
台灣鯛烏龍事件受害最大的雲林縣口湖鄉漁類生產合作社今天律師陪同開記者會說明事件經過，合作社強調台灣鯛行銷世界，尤重品管安全，被檢出含禁藥，自主送驗多達17次沒問題卻未被取信，商譽受損極大，產品損失達逾千萬元，高市衛生局已向合作社致歉並願負責賠償，事件已雨過天青還給清白，合作社將求償但暫不考慮提告。
合作社約名30契約漁民齊聚，養殖戶許朱元、農業處長魏勝德、衛生局科長林小玲、鄭秀珍等人出席，在律師吳文城陪同下，由合作社總經理王益豐說明事發經過，他逐一細說從全聯販售的台灣鯛被驗出含「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」禁藥共多達12萬片產品下架的經過。
王益豐說，合作社數十年的努力，從養殖到生產最注重品管安全，才能打開國內外市場行銷世界，事件爆發後合作社慎重起見，前前後後共自主送高雄SGS檢驗17次包括同一批號和不同隨機抽樣的批號，就為追求澄清事實，結果17次項均未被檢出，但幾天來事件已造成慘重損失，尤其該產品是熱賣品，初估達1200萬元以上，連帶商譽造成市場信心打擊，最令業養殖漁民感到沈重和痛心。
王益豐說，合作社每天生產多達八萬片台灣鯛，事件爆發後負責生產這條台灣鯛的生產線就停產並立即進行密集自主檢驗，直到高市衛生局發現檢驗證實是烏龍事件件 ，主動與合作社聯繫深表歉意並表示願意負起相關賠償責任，並在今天下午親來致歉並與業界協商，才讓合作社鬆一口氣，也接受高市府的道歉。
王益豐強調，希望藉由該事件，可讓全世界對台灣鯛更有信心，也讓優秀漁民有充足信心把台灣鯛養得更好，希望事件到此落幕。
被問到是否對高市府提告，王益豐說，政府食安把關很重要，但發布相關訊息格外重要，因影響層面甚大，一定要「double check」慎重再慎重，否則浪費社會資源，造成產業的傷害不容小覷，目前合作社已接受道歉，算是雨過天青，未來會和高市府協調後續問題，所以暫不考慮提告。
