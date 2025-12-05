鯛魚排誤檢 高市府負責所有賠償、究責到副局長

快訊

中央社／ 高雄5日電

高雄市衛生局檢驗「台灣鯛魚排」發生重大疏失，市長陳其邁今天致歉，將負起所有賠償責任；衛生局長黃志中說，究責部分將至副局長層級，按照國賠規定負起所有賠償責任。

高雄市衛生局10月間抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）。衛生局昨天致歉坦承檢驗錯誤，正確結果是「未檢出」；因電腦設定遭改為10倍，在2次檢驗都檢出禁藥。

黃志中今天接受媒體聯訪表示，責任追究不會僅是這名已離職的研究助理，包括接手人員也會進行相關調查，而相關主管也負有督導責任，究責層級將到副局長。而賠償損失部分都會依照國賠規定負起所有責任。

陳其邁今天上午出席APICTA Awards 2025開幕典禮，會前接受媒體聯訪時說，衛生局檢驗錯誤要向全聯、雲林養殖業者致歉，起因是一名操作人員違反標準作業程序，「很罕見地更改電腦後台相關參數的設定」，將數值放大10倍，這種疏失非常不應該，也立即移送檢調釐清。

陳其邁表示，將嚴厲地要求衛生局，必須追究相關人員的責任，也應該把藥物檢驗平台重新校正標準化，確保藥品檢驗有最嚴格的標準作業程序。並立即與全聯、養殖戶聯繫，負起所有賠償責任。希望衛生局記取此次教訓，落實檢驗標準化與資訊透明。

外界關心重要的食安檢驗僅因一人操作錯誤就發生重大錯誤，衛生局副局長潘炤穎說，標準作業流程有明確規範，任何的更動都是違反標準作業程序的。此次有依照規定進行2次檢驗，但因接手人員未核實設定是否遭更動，而是依照過往習慣操作實驗，在同樣的錯誤條件下當然也得出錯誤結果。

此次是衛生局首次針對檢驗錯誤而將全案移送。潘炤穎表示，查出「恩氟喹啉羧酸」遭更動後，也立即回溯系統整體狀況， 除了此次外，114年所有的設定條件都有按照標準程序未被更動；因此案涉及層面較廣，因此主動移請檢警協同偵辦。

此事件起因於衛生局10月執行食品抽驗作業，衛生人員在傳統市場、賣場等場所隨機抽驗40項產品，其中有一項是在全聯路竹中正分公司抽驗的「台灣鯛魚排」，經檢驗檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準。

潘炤穎說，事後仔細核對所有作業程序，已確認其餘39項產品檢驗無誤，系統中的相關參數設定都是正確的，未被更動。

