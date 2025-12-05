台灣鯛魚排檢驗烏龍...研究員送辦 雄檢指派化學背景檢察官調查

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，未料昨晚大逆轉發現是儀器有誤導致，衛生局坦承烏龍，但懷疑是已離職的陳姓女研究員人為導致，因此將她送法辦，高雄地檢署今已介入釐清，指派具有化學專業背景的檢察官林恒翠負責案件調查。

林恒翠畢業於台灣大學農業化學系，要向上攻讀時選擇從化學領域轉往法律領域，順利在2007年考取台大科法所，後在完成碩士班二年級學業升往三年級時，又經國家考試錄取司法官，並投身擔任檢察官。

過去她偵辦過多起社會矚目案件，包含今年初震驚社會的高雄連環殺人分屍案，以及今年7月14日台泥三元電池廠爆炸，也是由具有化學背景的她負責調查，高雄地檢署十分看重她的化學專業，因此此次才會將魚排禁藥檢出烏龍案交給她負責。

檢方目前要介入釐清是否是因高雄市衛生局離職的陳姓女研究員，曾在任內人為操作儀器導致檢驗結果出錯，目前全案朝偽造文書罪使公務人員登載不實方向偵辦。

陳女在昨晚深夜遭警方押往高雄市刑大調查，直至今天凌晨才獲釋，但目前仍查無她有動機故意操作儀器導致錯誤結果。