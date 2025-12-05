快訊

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

台灣鯛魚排檢驗烏龍...研究員送辦 雄檢指派化學背景檢察官調查

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
已離職的女研究員遭高雄市衛生局依偽造文書罪送司法調查，昨晚深夜她遭警方帶往高雄市刑大，直至今天凌晨才獲釋。記者巫鴻瑋／翻攝
已離職的女研究員遭高雄市衛生局依偽造文書罪送司法調查，昨晚深夜她遭警方帶往高雄市刑大，直至今天凌晨才獲釋。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，未料昨晚大逆轉發現是儀器有誤導致，衛生局坦承烏龍，但懷疑是已離職的陳姓女研究員人為導致，因此將她送法辦，高雄地檢署今已介入釐清，指派具有化學專業背景的檢察官林恒翠負責案件調查。

林恒翠畢業於台灣大學農業化學系，要向上攻讀時選擇從化學領域轉往法律領域，順利在2007年考取台大科法所，後在完成碩士班二年級學業升往三年級時，又經國家考試錄取司法官，並投身擔任檢察官。

過去她偵辦過多起社會矚目案件，包含今年初震驚社會的高雄連環殺人分屍案，以及今年7月14日台泥三元電池廠爆炸，也是由具有化學背景的她負責調查，高雄地檢署十分看重她的化學專業，因此此次才會將魚排禁藥檢出烏龍案交給她負責。

檢方目前要介入釐清是否是因高雄市衛生局離職的陳姓女研究員，曾在任內人為操作儀器導致檢驗結果出錯，目前全案朝偽造文書罪使公務人員登載不實方向偵辦。

陳女在昨晚深夜遭警方押往高雄市刑大調查，直至今天凌晨才獲釋，但目前仍查無她有動機故意操作儀器導致錯誤結果。

台灣鯛

延伸閱讀

台灣鲷藥檢出包 陳其邁道歉 會追究相關人員責任

台灣鯛禁藥超標烏龍一場 衛福部長石崇良：交由高雄衛生局處置

高雄台灣鯛檢驗烏龍事件延燒 台灣鯛協會抗議要求亡羊補牢有力促銷

高雄鯛魚排檢出禁藥大烏龍 女研究員深夜帶往刑大調查

相關新聞

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

台灣鯛烏龍事件受害最大的雲林縣口湖鄉漁類生產合作社今天律師陪同開記者會說明事件經過，合作社強調台灣鯛行銷世界，尤重品管安...

台灣鯛魚排檢驗烏龍...研究員送辦 雄檢指派化學背景檢察官調查

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，未料昨晚大逆轉發現是儀器有誤導致，衛生局坦承烏龍，但...

台灣鲷藥檢出包 陳其邁道歉 會追究相關人員責任

高雄市衛生局出包，疑內部人員擅自更動電腦設定條件，導致全聯販售「台灣鯛魚排」驗出動物用藥，高雄市長陳其邁今天對此做出回應...

台灣鯛禁藥超標烏龍一場 衛福部長石崇良：交由高雄衛生局處置

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，食藥署說，截至3日，共回收1831...

高雄台灣鯛檢驗烏龍事件延燒 台灣鯛協會抗議要求亡羊補牢有力促銷

全聯販售的台灣鯛魚排日前被高雄市衛生局驗出動物用藥殘留，衛生局昨天緊急開記者會坦承烏龍，向全聯及消費者致歉。這場誤會來得...

高雄鯛魚排檢出禁藥大烏龍 女研究員深夜帶往刑大調查

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，沒想到昨晚大逆轉，衛生局坦承是烏龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。