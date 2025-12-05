鯛魚排誤檢女研究助理坦承操作不當 陳其邁致歉

高雄市衛生局抽驗「台灣鯛魚排」發生重大失誤，全案移送檢調釐清，涉案約聘陳姓女研究助理訊後向警方坦承「操作不當」。高雄市長陳其邁除向全聯及養殖業者致歉，也要求衛生局追究相關人員責任。

陳其邁今天上午出席APICTA Awards 2025開幕典禮前接受媒體聯訪時說，「衛生局檢驗錯誤要向全聯、雲林養殖業者致歉，起因是一名操作人員違反標準作業程序，很罕見地更改電腦後台相關參數的設定，將數值放大10倍，這種疏失非常不應該」。

陳其邁說，市府立即移送檢調釐清事件真相，也嚴厲要求衛生局追究相關人員責任，並將檢驗「動物用藥檢測」平台重新校正標準化，確保後續檢驗正確。今天衛生福利部食品藥物管理署也會陪同衛生局進行相關作業。語畢陳其邁二度致歉。

高雄市政府警察局刑事警察大隊向中央社記者說明，陳女昨天晚上到案，向警方坦承在數值調整等相關檢驗流程上有「操作不當」，訊後於今天凌晨離開警局。

高雄地檢署透過訊息表示，陳女經警方帶回並完成筆錄，檢察官今天會持續指揮調查搜集證據，釐清有無「故意」或「過失」，全案尚在調查中。

全案起因高雄市政府衛生局10月抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品，檢出規定為「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin），經內部持續調查與檢視，發現由於電腦設定遭改為10倍，2次檢驗都檢出禁藥，但正確結果是「未檢出」。

高雄市衛生局表示，操作檢驗的研究助理是29歲衛生局約聘人員陳姓女子，也是經由認證、受訓合格檢驗人員，為釐清人員是操作不慎或故意，全案依「偽造文書罪」致使公務人員登載不實，移送檢調釐清。