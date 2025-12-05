台灣鲷藥檢出包 陳其邁道歉 會追究相關人員責任

快訊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早表示，針對台灣鲷檢驗出包一事，會追究相關人等責任。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早表示，針對台灣鲷檢驗出包一事，會追究相關人等責任。記者王昭月／攝影

高雄市衛生局出包，疑內部人員擅自更動電腦設定條件，導致全聯販售「台灣鯛魚排」驗出動物用藥，高雄市長陳其邁今天對此做出回應，表示將追究相關人員責任。

陳其邁今早先對全聯及養殖業者因為高市府檢驗錯誤道歉，他說，「非常不好意思，是因為一位操作同仁違反作業程序，罕見更改後台參數導致，疏失錯誤非常不應該，已立刻移送檢調」，司法會調查釐清是故意還是疏失。

陳其邁表示，他會嚴厲要求衛生局要追究責任，把藥物檢驗平台校正標準化，維持藥品檢驗最嚴格的標準作業程序。衛生局也會立刻跟養殖戶及全聯聯繫，負起賠償責任。

陳其邁說，希望衛生局記取這次教訓，落實檢驗標準及資訊透明，會對相關人員連同主管一併懲處。

