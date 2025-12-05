台灣鯛禁藥超標烏龍一場 衛福部長石崇良：交由高雄衛生局處置

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，全案為高雄市衛生局檢驗過程中，儀器失準導致誤判，後續將交由衛生局處置。記者林琮恩／攝影
高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，食藥署說，截至3日，共回收1831包、共366.2公斤，不料昨晚衛生局證實，是烏龍一場，目前懷疑已離職的陳姓研究員，儀器操作疏失釀禍。對此，衛福部長石崇良表示，全案為高雄市衛生局檢驗過程中，儀器失準導致誤判，後續將交由衛生局處置。

高雄市衛生局10月14日在全聯路竹中正店抽驗的台灣鯛魚排，於11月26日報告檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin），濃度達0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，追查魚排來源自雲林縣的養殖漁戶，高雄市衛生局隨即通知全聯下架回收該款產品並通知消費者。

食藥署3日指出，該署接獲高雄市政府衛生局通知，該局執行自行規畫食品抽驗計畫，於該轄全聯實業有限公司路竹中正分公司抽驗之「台灣鯛魚排（大）」（效期：2027年9月16日），檢出動物用藥恩氟喹林羧酸0.028 ppm，依規定這項動物用藥殘留容許量為「不得檢出」，追查產品來源為雲林縣某合作社，食藥署啟動跨部會合作機制，立即通報農業部、環境部食安辦跨部會通報。

食藥署表示，該署另督導衛生局，要求業者全面下架回收，截至今天中午，總共回收1831包，共366.2公斤，食藥署持續督導地方衛生局辦理相關事宜，並基於源頭管理原則，移請農政單位依權責辦理，並將聯合各地方衛生局，透過市售禽畜水產品藥物殘留監測，維護民眾食用水產品安全。呼籲民眾若購買到問題產品，可於原購買處辦理退貨。

不過事情發生後，魚排供應來源的「口湖漁類生產合作社」隨即喊冤，且自行再次送驗同批次產品原料留樣品，交由第三方公正單位SGS複驗同樣未檢出。昨晚案情大翻轉，高雄市衛生局緊急在晚間召開記者會，坦承錯誤，是儀器的檢驗值因人為設定電腦錯誤，而放大10倍導致出錯。

高雄市衛生局長黃志中率副局長潘炤穎、檢驗科長林學慶等人在記者會上，鞠躬向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者道歉，強調相關損失賠償將與全聯及業者主動協調，應負的責任絕不迴避。高雄市衛生局將矛頭指向已離職的陳姓女研究員，不排除女研究員有可能涉嫌更改設定，導致儀器結果出現錯誤。

