高雄台灣鯛檢驗烏龍事件延燒 台灣鯛協會抗議要求亡羊補牢有力促銷

全聯販售的台灣鯛魚排日前被高雄市衛生局驗出動物用藥殘留，衛生局昨天緊急開記者會坦承烏龍，向全聯及消費者致歉。這場誤會來得兇、散得快，傷害卻已深深砸在台灣鯛產業上。台灣鯛協會理事長郭建賢形容，這次事件對整個產業「重傷害、深打擊」。

台灣鯛協會與加工廠向高雄市衛生局提出嚴正抗議，痛批錯誤檢驗讓消費信心瞬間崩落。他呼籲高雄市府必須「亡羊補牢」，盡快推出有效促銷與澄清作為，設法把傷害降到最低。

台灣鯛最大產區集中在雲嘉南，嘉義縣居全國第二。嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩沉重指出，事件爆發後，「毒鯛」聳動標題，輿論衝擊遠勝事件本身。即便高雄衛生局承認是烏龍，但消費者信心折損往往恢復緩慢，「產業影響已經造成」，他呼籲政府應加大澄清力度，也希望媒體未來報導食安議題「更審慎、不渲染」。

目前台灣鯛主力產區在台南、嘉義、雲林，受極端氣候、老化農村與漁電共生造成的養殖地減少影響，放養量逐年下降。陳泓碩坦言，台灣鯛本就面臨國際市場壓力，包含美國高關稅打擊出口、美國市場去化停滯，加上中國大陸低價競爭，業者已喘不過氣。