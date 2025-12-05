高雄鯛魚排檢出禁藥大烏龍 女研究員深夜帶往刑大調查

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，沒想到昨晚大逆轉，衛生局坦承是烏龍，懷疑是已離職的陳姓女研究員人為導致，陳女在昨晚深夜遭警方帶往高雄市刑大調查，直至今天凌晨才獲釋，但目前仍查無她有動機故意操作儀器導致錯誤結果，不過高雄市衛生局已將全案依偽造文書罪送司法調查。

高雄市衛生局是從10月14日一份從全聯路竹中正店抽驗的台灣鯛魚排中，於11月26日報告檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」(enrofloxacin)，濃度達0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，追查魚排來源自雲林縣的養殖漁戶，高雄市衛生局隨即通知全聯下架回收該款產品並通知消費者。

不過事情發生後，魚排供應來源的「口湖漁類生產合作社」隨即喊冤，且自行再次送驗同批次產品原料留樣品，交由第三方公正單位SGS複驗同樣未檢出。

直到昨晚案情大翻轉，高雄市衛生局緊急在晚間召開記者會，坦承錯誤，是儀器的檢驗值因人為設定電腦錯誤，而放大10倍導致出錯。高雄市衛生局長黃志中率副局長潘炤穎、檢驗科長林學慶等人在記者會上，鞠躬向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者道歉，強調相關損失賠償將與全聯及業者主動協調，應負的責任絕不迴避。

不過高雄市衛生局將矛頭指向已離職的陳姓女研究員，不排除女研究員有可能涉嫌更改設定，導致儀器結果出現錯誤，

陳女因此在昨晚10時許遭到警方直接到她苓雅區的住處登門，立刻帶往高雄市刑大問話，直到今天凌晨2、3點才獲釋，警方表示是為配合高雄市衛生局調查，才主動到陳女住處將人帶回刑大調查。

不過據了解，陳女並沒有動機人為故意導致儀器錯誤，而且她具備實驗室品管認證授權，已在研究室任職超過一年，是直到今年考上高普考後，才在上個月的11月4日離職前往新單位報到，如今卻因鯛魚排檢驗烏龍，遭到高雄市衛生局依偽造文書罪使公務人員登載不實罪嫌移送司法調查。