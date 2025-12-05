快訊

沒有富爸爸也能有錢！3星座理財高手...摩羯看長線、他只買會增值東西

中日關係惡化，日本會邁向極端排外主義嗎？

不只是誇獎！OpenAI訓練AI學會「懺悔」 要讓新系統誠實招認錯誤行為

高雄衛生局誤檢全聯台灣鯛魚排 警帶回約聘員問訊

中央社／ 高雄5日電
高雄市衛生局日前指全聯販售「台灣鯛魚排」檢出含有動物殺菌用禁藥，昨開記者坦承烏龍，正確結果是「未檢出」；衛生局長黃志中（中）率員鞠躬道歉。記者徐白櫻／攝影
高雄市衛生局日前指全聯販售「台灣鯛魚排」檢出含有動物殺菌用禁藥，昨開記者坦承烏龍，正確結果是「未檢出」；衛生局長黃志中（中）率員鞠躬道歉。記者徐白櫻／攝影

高雄衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」檢出禁藥，但供應商自行送驗未檢出。衛生局昨天致歉電腦條件設定遭改為10倍。高市刑大已帶回涉案約聘陳姓女研究助理，釐清案情中。

高雄市政府警察局刑事警察大隊向中央社記者表示，昨天晚間已將陳女帶回警局釐清案情，目前仍在問訊中。

高雄市衛生局昨晚緊急召開記者會，衛生局長黃志中、副局長潘炤穎、檢驗科長林學慶出席說明。衛生局11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，經由內部調查，檢驗科內部儀器設定條件被更改，造成相關檢驗計算結果為「不合格」；目前釐清只是單一事件，為釐清人員是操作不慎或故意，此案已移送檢調釐清，並鄭重向業者、社會大眾致歉。

黃志中說，昨天下午3時許收到供貨的雲林縣口湖漁類生產合作社申請複驗；而針對「恩氟喹啉羧酸」檢出疑義，衛生局近日內部持續調查、檢視，過程主動發現此錯誤，衛生局不會迴避責任，將負起相關責任；語畢，與會3人起身鞠躬數秒致歉。

潘炤穎說，所有檢驗都有固定步驟、計算公式及反應時間，一個設定就會牽動檢驗結果的變化，追查過程中從電腦後台發現「恩氟喹啉羧酸」檢驗數值遭更動、放大10倍；回頭全面檢驗，發現只有此數值遭研究助理更動，錯誤設定的動機為何，目前已司法協助調查。衛生局「藥物殘留檢驗」平台，目前暫停運作。

針對內部調查部分，潘炤穎說明，操作檢驗的研究助理是29歲陳姓女子，此人為衛生局約聘人員，也是經由認證、受訓合格檢驗人員；近日，此人因考上高普考，在11月4日離職，由於暫未聯絡到陳女，協請檢調釐清。

