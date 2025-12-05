快訊

沒有富爸爸也能有錢！3星座理財高手...摩羯看長線、他只買會增值東西

中日關係惡化，日本會邁向極端排外主義嗎？

不只是誇獎！OpenAI訓練AI學會「懺悔」 要讓新系統誠實招認錯誤行為

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣鯛魚排檢驗出錯 全案依偽造文書罪送檢調釐清

中央社／ 高雄4日電
高雄市衛生局開記者坦承錯誤，衛生局長黃志中（中）澄清「台灣鯛魚排」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」的正確結果應為「未檢出」。聯合報記者徐白櫻／攝影
高雄市衛生局開記者坦承錯誤，衛生局長黃志中（中）澄清「台灣鯛魚排」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」的正確結果應為「未檢出」。聯合報記者徐白櫻／攝影

「台灣鯛魚排」檢驗出錯，高雄市政府衛生局副局長潘炤穎4日說，政風室尚未聯繫上操作檢驗的29歲陳姓女子，目前全案依「偽造文書罪」致使公務人員登載不實，移送檢調釐清。

衛生局10月抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品，檢出規定為「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin），但衛生局晚間舉行記者會為檢驗錯誤致歉，正確結果是「未檢出」；由於電腦設定遭改為10倍，2次檢驗都檢出禁藥。

潘炤穎會後接受媒體聯訪表示，對外公布檢驗數據前經2次檢驗，衛生局約聘人員陳姓女子經手的第1次檢驗，驗出含禁藥數據0.03ppm，後續依規定複驗，由職代接手的檢驗數據檢出0.028ppm，最後以0.028ppm對外說明。

衛生局檢驗科長林學慶說，陳姓女子是經認證、受訓合格檢驗人員，10月27、28日進行檢驗前前置作業，10月29到11月4日操作相關檢驗流程；陳姓女子11月4日離職，後續由另名同事接手工作，但主要檢驗流程都由陳姓女子經手。

潘炤穎表示，陳姓女子考上高普考後11月4日離職，政風室尚未聯繫上陳姓女子，無法確認更改動機。

潘炤穎說，執行「動物用藥檢測」儀器是液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS），可檢驗48項禁藥。一般而言，每次檢驗前須確認相關設定，後續就不再更動。經相關紀錄確認陳姓女子曾改設定，立即聯繫學者專家討論，也同步通報衛生福利部食品藥物管理署。

衛生局 離職 偽造文書

延伸閱讀

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

昨才嗆台灣鯛業者 今結果大逆轉被打臉…雲林業者要高雄衛生局負責

台灣鯛魚排藥檢出包！高雄衛生局鞠躬道歉 全聯說話了

全聯鯛魚排禁藥風波 供應商口湖漁類生產合作社SGS複驗結果「未檢出」

相關新聞

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

高雄市衛生局檢驗發現全聯「台灣鯛魚排」出現動物用藥導致全台產品下架回收，今日重新檢視儀器發現電腦設定出包導致結果錯誤。衛...

高雄衛生局誤檢全聯台灣鯛魚排 警帶回約聘員問訊

高雄衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」檢出禁藥，但供應商自行送驗未檢出。衛生局昨天致歉電腦條件設定遭改為10倍。高市刑大已帶回...

台灣鯛魚排檢驗出錯 全案依偽造文書罪送檢調釐清

「台灣鯛魚排」檢驗出錯，高雄市政府衛生局副局長潘炤穎4日說，政風室尚未聯繫上操作檢驗的29歲陳姓女子，目前全案依「偽造文...

台灣鯛魚排藥檢出包結果大逆轉…高市府鞠躬道歉 全聯出聲

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，雖然緊急下架，但仍強調是供應商有提供無檢出報...

台灣鯛魚排藥檢出包！高雄衛生局鞠躬道歉 全聯說話了

全聯鯛魚排先前檢出禁藥，高雄衛生局今天致歉出錯。全聯表示，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間釐清事實、還原真相，未來全聯將...

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

全聯「台灣鯛魚排」檢驗事件高雄市衛生局與業者說法截然不同，高市衛生局昨日仍堅稱無誤，但今晚6時召開緊急記者會表示，檢驗值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。