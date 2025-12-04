台灣鯛魚排藥檢出包結果大逆轉…高市府鞠躬道歉 全聯出聲

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，雖然緊急下架，但仍強調是供應商有提供無檢出報告，但今證實，是高雄衛生局電腦設定錯誤，該商品的檢驗結果是無檢出。對此，全聯則表示，感謝衛生單位的指導與監督。

全聯的台灣鯛魚排被檢出含有後，供應商口湖魚類生產合作社提供第三方檢驗，證明自己產品是無檢出，但高市府又認為業者送驗的是原料，與市府送驗的產品兩者為不同檢體，一來一回宛如羅生門，讓民眾霧裡看花。

但今結果又出現大逆轉，高雄市府表示，經衛生局主動釐清發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大十倍，正確結果應為「未檢出」，此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。

對此，全聯表示，誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全，此次事件中，高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據，也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

全聯也說，集團始終將食品安全視為最重要的承諾，身為本土企業，深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任，未來將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。