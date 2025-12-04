超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

全聯「台灣鯛魚排」檢驗事件高雄市衛生局與業者說法截然不同，高市衛生局昨日仍堅稱無誤，但今晚6時召開緊急記者會表示，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，正確結果應為「未檢出」；電腦設定遭更改導致錯誤檢驗值，衛生局為此向業者、全聯與消費者誠摯致歉。

高市衛生局10月在全聯路竹中正分公司抽驗台灣鯛魚排，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，但業者堅稱外部送驗之「同批號原料樣品」沒有問題。

高市衛生局今晚召開記者會表示，針對11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」一案疑義，今日經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

衛生局說明，經衛生局主動釐清發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，正確結果應為「未檢出」。此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。