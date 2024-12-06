彰投出現蟻害…本土種琉璃蟻 暖化導致北侵

入侵紅火蟻往南蔓延，原分布在北回歸線以南縣市的本土物種疣胸琉璃蟻，近年則是逐漸往北跑，嘉義、南投、彰化等地出現蟻害。大量黑螞蟻聚集在果園、林地，甚至連汽車、電箱、門窗縫隙等都遭入侵。

專家表示，全球暖化、淺山開發導致族群擴張，因與蚜蟲、介殼蟲共生，也會影響作物。

彰化、花壇民眾，六、七年前，發現「黑螞蟻」在屋頂天花板築巢，連電燈開關內都有蟻窩，甚至連汽車內都遭入侵，果園內遭築巢，密密麻麻的怵目驚心，不小心碰到皮膚或掉到衣服內，被咬會疼痛，愈噴藥數量愈多，簡直防不勝防。

彰化師範大學生物系教授林宗岐受邀鑑定。他說，這類黑螞蟻是本土種疣胸琉璃蟻，喜愛隱蔽性高的環境，落葉、樹葉背面或淺山住家隱蔽處，都成為藏身之處，雖不像紅火蟻會主動螫人，不過一旦被「打擾」仍會叮人，被咬到會不舒服。

學者表示，全球暖化升溫，導致在北回歸線以南的琉璃蟻族群，不僅族群數量增加，更逐漸往北擴散，十多年來台南、嘉義、南投、彰化都發現蟻害；淺山農地開發，大量使用農藥殺死原本的螞蟻或生物，也讓琉璃蟻逐步擴張。

林宗岐表示，一般殺蟲劑會驅散琉璃蟻，反而造成族群擴散，以甜的有毒餌劑防治，琉璃蟻取用後會帶回蟻窩；若族群量龐大，可用皂素、硼酸混合蔗糖水；不過，應控制在「不會危害、不會干擾」的程度，以免過度防治，反而造成物種失衡。