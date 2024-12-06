桃園防治紅火蟻 無人機撒藥

桃園市是入侵紅火蟻重災區，近年防治奏效，去年發生率已降低至百分之十七點二。桃園市農業局今年首度使用無人機，突破人力、地形限制，散布餌劑，明年將擴大辦理。專家認為，桃園災區面積太大，目前每年施藥二、三次，要滅絕得提高到四至六次。

紅火蟻最早於二○○三年出現在台灣，桃園是最早通報地區，目前受害面積也最大。桃園市農業局分析，早年因乾旱大面積休耕，政府公共工程、民間建案大興土木，需要外來土方，導致紅火蟻大舉入侵。

紅火蟻不易撲滅，桃園市每年編列五千萬元採購藥劑、聘請人力防治。農業局表示，傳統餌劑防治靠人力作業，透過撒布車或動力撒布機，一旦地形受阻不易進入，就成為防治缺口，今年下半年首度在大溪區，使用無人機撒餌，防治面積達九十公頃，只要一個工作天就完成。

農業局長陳冠義指出，國家紅火蟻防治中心二○一九年開始統計紅火蟻發生率，桃園市前年首次降低到百分之廿以下，去年更降到百分之十七點二，改善成效顯著。

不過，台大昆蟲系教授黃榮南說，桃園屬於紅火蟻重災區，通常防治紅火蟻須持續一年施藥四到六次，並持續二至三年，由於桃園紅火蟻災面積太大，要全面施藥這麼多次，實務上不容易；目前桃園紅火蟻區施藥二至三次，可降低紅火蟻密度不要竄升，但要做到滅絕很難。