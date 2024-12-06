紅火蟻南侵 專家：土方應管制移動

入侵紅火蟻危害範圍擴大，過去南防線原本在新竹縣，現已南移到苗栗縣。專家表示，要防止紅火蟻擴散，苗圃或土方「移動管制」最重要，公共工程還能要求，民間建案就很難管，加上欠缺全國統一的管制規範，宜蘭、花蓮、台中也有零星族群，未來恐擴散到全台。

「紅火蟻擴散是人為造成的。」台大昆蟲系教授黃榮南說，除自然遷飛，透過植栽或土方運輸，紅火蟻在人為協助下擴散；防治需要龐大經費，過去每公頃放四個防治點位，經費一旦不足，變成十六公頃才放一點位；同樣遭入侵的澳洲布里斯本，投入經費是台灣廿倍。

黃榮南說，政府宣導購買植栽，苗圃業者應提供無紅火蟻證明，公家機關採購會要求，但私人機關就很難管，業者未提供證明也無罰則；公共工程或民間建議的土方也應檢查，要落實移動管制，才能防止擴散。

桃園市農業局表示，各地苗圃、公共或民間工程土方都要求檢測，一旦發現有紅火蟻，須先觸殺清除，完成後管制土方六個月，期滿後確認無紅火蟻才能移動；檢測與管制由各主管機關負責，例如學校工程由教育局、民間建案由建管單位負責。

新竹縣農業處農糧科表示，現行所有公共工程都要求園藝業者、營建業者，移動土方時必須出具無紅火蟻證明；像近期台積電寶山廠區施工中，就要求出具證明才能施作；不過，無法強制要求私人單位遵守，只能多宣導。

有建管主管說，針對土方或苗木檢測，落實程度不一，各縣市也無統一規範。非紅火蟻防治區的建管主管表示，針對土方檢測紅火蟻與相關管制，國內並無此規定，目前也未要求檢測土方、甚至管制移動。

彰化田尾的羅姓種苗業者說，園藝業使用進口泥炭土或耙鬆泥土，放入植袋栽種，如從苗圃挖出樹木出售，經消毒才搬運，理應不會有紅火蟻，若防疫單位擔心紅火蟻隨著苗木、草皮土壤遷徙，可配合檢疫降低風險。

彰化花園公路協會理事長劉漢欽說，檢測不是不可行，但檢測費要誰出？檢驗時間多長？都會增加生產成本，建議培訓業者防治作為，政府抽查檢疫，可兩全其美。彰化縣農業處表示，縣府二年前開辦防治訓練，迄今開辦四場，二百多人取得合格證書，主要是園藝業者。