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總統宣布戒嚴立院追認時間長 張文貞：給決策作為空間

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院院會上午進行對司法院院長張文貞（圖）人事同意權案審查質詢，張文貞說明時表示推動重點包括制度機制、專業效能及推動司法的國際連結。記者曾學仁／攝影
立法院院會上午進行對司法院院長張文貞（圖）人事同意權案審查質詢，張文貞說明時表示推動重點包括制度機制、專業效能及推動司法的國際連結。記者曾學仁／攝影

國民黨立委許宇甄提案修戒嚴法，主張國會追認時限由1個月縮短至24小時。司法院長被提名人張文貞表示，憲法條文沒有規範立法院追認或通過時間，給予立法院形成決策跟作為空間，只要認為有立即需要，都可以依法處理。

立法院會今天大法官人事同意權審查，今天上午排定張文貞接受立委詢問。國民黨立委葉元之質詢時指出，日前南韓宣布戒嚴，南韓國會第一時間通過解嚴；相對之下，我國戒嚴法沒有明確規定，僅限總統宣布戒嚴1個月內移請立法院，若休會期間不處理，這是非常嚴重的問題。

張文貞回應，目前憲法關於緊急狀況只有戒嚴跟緊急命令，緊急命令相關程序在過去憲法增條文有明確規範；憲法39條有關戒嚴程序，從過去到現在一直沒有修，現行條文開放立法形成空間，憲法增修條文或立法政策形成空間都可以做。

葉元之質疑，南韓宣布戒嚴第一時間，民進黨立院黨團發文肯定，並稱南韓國會被北韓滲透，為守護民主宣布戒嚴，暗示認同南韓戒嚴作法，如果民進黨政府宣布戒嚴，有無違反憲法？

張文貞說，總統依法宣布戒嚴需經過立法院通過或追認，憲法條文沒有規範立法院追認或通過時間，給予立法院形成決策的作為空間，立法院不受到戒嚴法第一條拘束，只要認為有需要，就算是立院休會期間也能立即處理。

南韓戒嚴 張文貞 立法院

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