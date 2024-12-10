世界人權日撇附和南韓 民進黨細數民主前輩衝撞解嚴

民進黨官方粉絲專頁表示，今天是12月10日世界人權日，也是美麗島事件45周年，威權歷史絕不能被遺忘，台灣民主更不能走上回頭路。民進黨政府推動轉型正義，近期也透過行政院「推動轉型正義會報」深化政府部門的轉型正義思維，只有面對歷史真相，深刻記取教訓，才能避免相同錯誤再次發生。

民進黨指出，回顧台灣歷史，國民黨政府三次發布戒嚴，第一次在1947年，228事件血腥鎮壓後發布；第二次在1948年，因應國共內戰發布；第三次則在1949年，國民黨在國共內戰失利後，為了鞏固在台灣的統治而發布，直到1987年才解除，長達38年，是世界上戒嚴時間第二長的記錄。更令人訝異的是，這麼長時間的戒嚴，並未依照法定程序送立法院追認。

民進黨表示，在第三次戒嚴期間，許多民主前輩前仆後繼，奮力衝撞威權體制。1979年黃信介籌組美麗島雜誌社，鼓舞同胞爭取自由民主，同年12月10日，美麗島雜誌社成員於高雄發起遊行，訴求終結黨禁、解除戒嚴。原本和平的遊行，途中卻出現不明人士丟雞蛋挑釁，引發暴力衝突，隨即遭到憲兵和警察介入鎮壓，造成多人受傷，史稱美麗島事件或高雄事件。

民進黨指出，事件過後，國民黨政府大規模逮捕黨外人士，並嚴刑拷問，而後以「叛亂罪」移送軍事法庭審判。但在事件引起國際社會高度關注，包括外國媒體大篇幅報導，以及許多國家及國際組織強烈關切下，國民黨政府不得不公開審判過程，最終施明德、黃信介等8人被軍事法庭判處無期徒刑或12年至14年有期徒刑，另有37人被一般法院判刑。

民進黨表示，美麗島事件讓台灣社會更加渴望民主自由，1986年在還未解除戒嚴的情況下，民主前輩不顧安危成立民主進步黨，持續訴求解嚴。加上海外民主前輩不斷遊說外國政府對國民黨施壓，承受內外壓力的蔣經國總統，才終於在1987年正式解除戒嚴。

民進黨指出，歷史能提醒大家，如今台灣之所以擁有民主，並非理所當然，更非來自統治者恩賜，而是無數台灣人一再奮鬥，付出青春、血汗、甚至是生命，才終於衝破了威權統治的大門。