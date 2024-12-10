賴士葆指戒嚴早在台灣借屍還魂 上演綠色恐怖

南韓戒嚴，民進黨立院黨團發文附和，引發國內外譁然。國民黨立委賴士葆表示，戒嚴在早已借屍還魂，從白色恐怖變成綠色恐怖，以國安之名，制定法律箝制人民言論。

賴士葆說，戒嚴在民進黨的口中是個絕對的禁忌，賴清德總統說台灣民主得來不易，民主絕對不走回頭路，話說得斬釘截鐵，但是對於挺戒嚴文鬧上國際的事件，全黨沒有交代，沒有人認錯道歉，就是模糊處理，變成有錯的是在野黨的過度解讀以及不實指控，如果發文挺戒嚴文沒有錯，那就不要刪文，承認錯誤有這麼困難嗎？

賴士葆批，賴清德表示過去威權錯誤不能重蹈覆轍，這樣口是心非的說詞讓人不寒而慄，因為幾年來民進黨打著民主反民主，口稱民主，實則行威權統治之實，特別是賴政府因為少數執政的困境，更加厲行高壓專制。

賴士葆表示，戒嚴在現今的時空早已借屍還魂，從白色恐怖變成綠色恐怖，抗中保台的大旗之下，以國安為名，訂定的國安五法、反滲透法，都是用來箝制人民的言論思想與人權。政府部門用公帑豢養網軍、側翼、網紅成為政府的打手，隨時帶風向，出征在野黨。為了抗中保台修改課綱、歷史，洗腦下一代，用意識形態治國。

賴士葆說明，過去主張黨政軍退出媒體的民進黨，執政之後全然掌控媒體，沒收第四權的監督，媒體成為政府的宣傳工具，整體的掌控操作比白色恐怖時代更加嚴密，這是台灣現在進行式的戒嚴。

賴士葆指出，最詭異狡詐的是賴政府把戒嚴連結過去國民黨執政的惡法，完全不覺得戒嚴在台灣不是過去的歷史紀錄，而是正在發生，只是用民主加以包裝，無法掩飾或改變戒嚴的本質與真相，執政黨不覺得加諸在人民的是專制獨裁，反倒是不停炫耀民主自由，民進黨堅持不肯為挺戒嚴文道歉，或許是因為內心深處挺戒嚴，只是不可說？