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藍委提修法戒嚴限24hr送立院 沈伯洋：破壞國家安全

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委許宇甄提案修「戒嚴法」，主張總統發布戒嚴令後應在24小時內交由立院議決，避免出現灰色運作期。民進黨立委沈伯洋今天批評，非常可笑，上次要修法就是宣布戒嚴，法治設計上有冷卻期，國民黨要修戒嚴法，是要破壞國家安全。

南韓總統尹錫悅日前宣布戒嚴，引發全世界關注。我國現行戒嚴法規定，若總統宣布戒嚴，應於一個月內提交立法院追認，國民黨立委提案修法改為24小時內提交立法院議決，避免產生空窗期。

「非常可笑！」沈伯洋表示，南韓是總統制，台灣是半總統制，戒嚴觸動敏感神經，所以法制上有冷卻期，現在藍白合作法案，主張緊急命令記名投票，要記名投票給別人看，這是非常不妥的作法。

民進黨立委賴瑞隆說，台灣不會也沒有戒嚴的空間，修戒嚴法是假議題，且從南韓情況可以看到，沒有人支持戒嚴，沒有修法必要，不需要小題大作，這個議題可以停止，不需要渲染，這只是政治動作。

修法 南韓 國民黨

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