藍委喊修戒嚴法補漏 民進黨團酸炒作 : 留自己用？

國民黨立委許宇甄提案修「戒嚴法」，主張總統發布戒嚴令後應在24小時內交由立院議決，避免出現灰色運作期。民進黨立院黨團呼籲，國民黨不要再消費戒嚴、炒作戒嚴，台灣不走回頭路，不需要戒嚴；書記長蔡易餘更酸，國民黨上次修完隔不到幾個月就宣告戒嚴，現在修法是要留著自己用嗎？

蔡易餘今天羅列「戒嚴法」修正歷史，他說，戒嚴法最後修正日期是民國38年1月14日，當年5月20日中央政府就宣告史上最久的戒嚴，整整持續38年，台灣歷經戒嚴、解嚴及轉型到民主社會，現已沒有人在討論「戒嚴法」，因為台灣不走回頭路，也不需要戒嚴，並以戒嚴時期造成的人權侵害，引以為戒。

他指出，國民黨上次修法後隔不到幾個月就宣告戒嚴，現在腦子又動到戒嚴法，不知道心裡到底有何打算？

蔡易餘強調，民進黨團態度非常清楚，「戒嚴法」根本不是急迫法案，光總預算能在會期前完成三讀已是很大困難，國民黨卻炒作戒嚴，用戒嚴做政治消費，藍委鄭天財跳出來說「戒嚴是為了保護台灣」的荒謬言論，事實上戒嚴只是保護國民黨，戕害台灣國民，國民黨修法是要留著自己用嗎？

「國民黨不要再消費、炒作戒嚴。」民進黨團幹事長吳思瑤說，稍有正確史觀或有清楚辨別能力的人，都知道民進黨一路反對威權、戒嚴，國民黨才是不折不扣戒嚴的始祖，現在來推戒嚴法修法，有必要性、急迫性嗎？賴總統已清楚說明民主不走回頭路，民進黨立場一致，絕對不可能戒嚴，連想法沒有。

吳思瑤呼籲，預算會期請好好審預算，目前人事同意權四項沒有一項完成審查，國民黨不要消費運動又阻擋運動部，這麼多議案，立法院做點好事、做點好事，沒有人會操作戒嚴，除了在做政治惡鬥的國民黨，這適可而止。