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藍委擬修戒嚴法 劉世芳：方向好像是為南韓戒嚴而提

中央社／ 台北9日電

現行戒嚴法規定，若總統宣布戒嚴，應於一個月內提交立法院追認，國民黨立委提案修法改為24小時內提交立法院議決。內政部劉世芳今天說，若單純是針對一個月內，修法方向好像是為了南韓這次戒嚴提出的。

戒嚴法規定，總統於情勢緊急時，得經行政院呈請，依戒嚴法宣告戒嚴或使宣告之，但應於一個月內提交立法院追認。

國民黨立委許宇甄說，將提案修改戒嚴法與立法院職權行使法，未來如果總統宣布戒嚴，需在24小時內提交立法院議決，避免產生空窗期。

劉世芳今天列席內政委員會前接受媒體聯訪時被問及此事時說，戒嚴法目前主政機關是國防部，上次修戒嚴法是在民國38年，戒嚴法或戒嚴令頒布是按憲法與戒嚴法。

劉世芳說，大家都知道戒嚴法是為了戰爭、叛亂而提出戒嚴令，還有規範接戰地域與戒嚴地域等，若單純是針對一個月內，修法方向好像是為了南韓這次戒嚴提出的。對於戒嚴法修正，她尊重委員提案。

另外，針對網紅拍片揭露中共收買網紅。劉世芳說，關於影片提到網紅或其他人因收受中國不當資金幫中國大外宣，不管是真是假，如果觸犯台灣法令如兩岸人民關係條例、政黨法或宗教法，內政部會按規定辦理。

媒體詢問中國統戰手段包括找藝人組黨等。劉世芳說，目前清查在內政部主管的政黨內，沒有台灣藝人組黨訊息，內政部會特別留意，未來一定要按照政黨法與組黨相關規定辦理，尤其如果中共利用統戰手法或資金挹注組黨，就不符合民主體制內組織政黨的政黨法，內政部會依規定辦理。

針對前立法院長王金平發表兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。劉世芳說，王金平是大家非常敬重的國民黨大老，願意挺身而出，提出真誠看法，她予以尊重。

內政部 劉世芳 立法院職權行使法

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