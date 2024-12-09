快訊

破大谷紀錄！大都會15年7.65億美元 無延遲支付搶下索托

「娛百」傳12月底停播 八大駁斥：下周還要錄影

跑步不到2公里就累到不行？達人教7個技巧輕鬆完成十公里又能瘦身

南韓政局 林佳龍：第一島鏈休戚與共與韓保持聯繫

中央社／ 台北9日電

南韓一夜戒嚴後，政局持續動盪，引發區域安全擔憂。外交部林佳龍今天表示，台灣與友盟密切關注，尤其台灣與日韓菲等國同處第一島鏈，更可說是休戚與共。

外交部長林佳龍上午列席立法院外交及國防委員，外委會繼續審查114年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分，林佳龍並於會前接受媒體聯訪。

媒體關切，南韓政局動盪是否影響美日韓同盟以及台灣區域安全。

林佳龍指出，今年是選舉年，多國有政黨輪替或政局動盪的情形，台灣與美國、日本等友盟都密切關注並因應，尤其台灣、日本、韓國、菲律賓等國同處第一島鏈，更可說是休戚與共。

被問及民進黨團發文又刪文事件登上「首爾日報」、「每日經濟」等韓媒。林佳龍表示，駐韓國代表處跟南韓朝野政界保持聯繫，掌握政局發展；至於說外界關心台灣內部的討論，在台韓之間目前並沒有形成爭議問題。

南韓 外交部 林佳龍

延伸閱讀

網紅捲統戰風波 林佳龍：台灣要做好因應和防範

王金平拋「主權同而不分」林佳龍：易陷名詞混淆與爭論

南太3友邦之旅圓滿完成 賴總統、林佳龍感謝外交人員

南韓宣布緊急戒嚴 我外交部：持續關注情勢發展

相關新聞

憂灰色運作期 許宇甄提修法戒嚴須24時內交立院准駁

南韓戒嚴令之亂震驚國際社會。我國戒嚴法規定要國會背書，但未規定審理方式、時間，國民黨立委許宇甄擔憂恐出現灰色運作期，提案...

藍白擬修戒嚴法 綠：不會宣布戒嚴

我國戒嚴法規定要國會背書，現行規定總統宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交立院追認，國民黨立委許宇甄擔憂恐出現灰色運作期...

民進黨團貼文「挺戒嚴」應道歉？ 陳菊：不是、過度解讀

身為民進黨「菊系」大將的台鹽綠能前董事長陳啓昱與前勞動部長許銘春，近日分別捲入光電弊案與濫用就業安定基金爭議。監察院長陳...

【重磅快評】尹錫悅為戒嚴道歉 民進黨還想賴皮嗎？

惹出6小時戒嚴之亂後，南韓總統尹錫悅昨天終於出面道歉；民進黨第一時間「挺戒嚴」、第一時間「刪戒嚴」，被韓網論壇譏諷「噁心的蟾蜍」。立院民進黨團「戒嚴文」宛如「羅生門」，至今不說明、不認錯、不負責，民進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。