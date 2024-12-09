快訊

破大谷紀錄！大都會15年7.65億美元 無延遲支付搶下索托

「娛百」傳12月底停播 八大駁斥：下周還要錄影

跑步不到2公里就累到不行？達人教7個技巧輕鬆完成十公里又能瘦身

憂灰色運作期 許宇甄提修法戒嚴須24時內交立院准駁

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委許宇甄擔憂出現灰色運作期，提案修法要求總統發布戒嚴令後，應於24小時內提交立院議決通過。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄擔憂出現灰色運作期，提案修法要求總統發布戒嚴令後，應於24小時內提交立院議決通過。圖／聯合報系資料照片

南韓戒嚴令之亂震驚國際社會。我國戒嚴法規定要國會背書，但未規定審理方式、時間，國民黨立委許宇甄擔憂恐出現灰色運作期，提案修法要求總統發布戒嚴令後，應於24小時內提交立法院審議同意或不同意實施戒嚴。

許宇甄表示，12月3日晚間韓國總統尹錫悅宣布戒嚴，豈料民進黨立法院黨團竟然第一時間在Threads發文挺韓國戒嚴，認同尹錫悅宣布戒嚴是為了維護民主憲政體制，並發文指控國內在野黨是暗黑惡勢力，沒想到民進黨為了權力可以變得如此瘋狂，無來由的挺戒嚴言行令人毛骨悚然。

許宇甄說，她擔心民進黨真的想戒嚴，檢視現行戒嚴法規定後發現，該法自民國37年4月修正後就沒有再修正過，時空環境變遷極大，現行條文有極大漏洞需要修改，因而提出修法。

許宇甄指出，若依現行戒嚴法第一條第二款規定，總統宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交立法院追認。換句話說，這一個月會成為總統濫權的空窗期，總統能從容部署，也能抓捕政敵。

許宇甄擔憂，依據民進黨挺戒嚴的發文內容，此規定若不修改，將對台灣自由民主帶來極大威脅，因此她提出「戒嚴法第一條條文修正草案」，要求總統宣告戒嚴後，需在24小時內提交立法院議決通過，並規定若遇上立法院休會，應即刻召開臨時會處理。

許宇甄指出，她檢視「立法院職權行使法」後發現，立法院並未規範戒嚴案送交立法院後的審議程序以及時間，如此一來又會出現審議空窗期。

許宇甄參考韓國國會2小時集會完成否決尹錫悅戒嚴做法，以及立法院處理不信任案的審議程序，她提出「立法院職權行使法部分條文修正草案」，增訂第五章之一戒嚴案之處理，要求戒嚴案提報院會8小時內，召開審查，審查及表決時間需於24小時內完成，未完成視為不通過。

許宇甄強調，台灣民主來之不易，需要國人一同守護，為了避免少數人鑽漏洞，現行「戒嚴法」和「立法院職權行使法」需儘速修正，以杜絕台灣出現新黨國體制，希望朝野共同支持修法。

民進黨 立法院職權行使法 許宇甄

延伸閱讀

藍委提修法 總統宣布戒嚴24小時內送立院議決

物價攀升主因房租電價漲 藍委要賴政府勿挖人民血汗錢

罷免同意票須超過被罷者當選票 李進勇：創世界獨一無二

萊豬、福食換不到入CPTPP 許宇甄：賴清德是不是該道歉

相關新聞

憂灰色運作期 許宇甄提修法戒嚴須24時內交立院准駁

南韓戒嚴令之亂震驚國際社會。我國戒嚴法規定要國會背書，但未規定審理方式、時間，國民黨立委許宇甄擔憂恐出現灰色運作期，提案...

藍白擬修戒嚴法 綠：不會宣布戒嚴

我國戒嚴法規定要國會背書，現行規定總統宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交立院追認，國民黨立委許宇甄擔憂恐出現灰色運作期...

民進黨團貼文「挺戒嚴」應道歉？ 陳菊：不是、過度解讀

身為民進黨「菊系」大將的台鹽綠能前董事長陳啓昱與前勞動部長許銘春，近日分別捲入光電弊案與濫用就業安定基金爭議。監察院長陳...

【重磅快評】尹錫悅為戒嚴道歉 民進黨還想賴皮嗎？

惹出6小時戒嚴之亂後，南韓總統尹錫悅昨天終於出面道歉；民進黨第一時間「挺戒嚴」、第一時間「刪戒嚴」，被韓網論壇譏諷「噁心的蟾蜍」。立院民進黨團「戒嚴文」宛如「羅生門」，至今不說明、不認錯、不負責，民進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。