憂灰色運作期 許宇甄提修法戒嚴須24時內交立院准駁

南韓戒嚴令之亂震驚國際社會。我國戒嚴法規定要國會背書，但未規定審理方式、時間，國民黨立委許宇甄擔憂恐出現灰色運作期，提案修法要求總統發布戒嚴令後，應於24小時內提交立法院審議同意或不同意實施戒嚴。

許宇甄表示，12月3日晚間韓國總統尹錫悅宣布戒嚴，豈料民進黨立法院黨團竟然第一時間在Threads發文挺韓國戒嚴，認同尹錫悅宣布戒嚴是為了維護民主憲政體制，並發文指控國內在野黨是暗黑惡勢力，沒想到民進黨為了權力可以變得如此瘋狂，無來由的挺戒嚴言行令人毛骨悚然。

許宇甄說，她擔心民進黨真的想戒嚴，檢視現行戒嚴法規定後發現，該法自民國37年4月修正後就沒有再修正過，時空環境變遷極大，現行條文有極大漏洞需要修改，因而提出修法。

許宇甄指出，若依現行戒嚴法第一條第二款規定，總統宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交立法院追認。換句話說，這一個月會成為總統濫權的空窗期，總統能從容部署，也能抓捕政敵。

許宇甄擔憂，依據民進黨挺戒嚴的發文內容，此規定若不修改，將對台灣自由民主帶來極大威脅，因此她提出「戒嚴法第一條條文修正草案」，要求總統宣告戒嚴後，需在24小時內提交立法院議決通過，並規定若遇上立法院休會，應即刻召開臨時會處理。

許宇甄指出，她檢視「立法院職權行使法」後發現，立法院並未規範戒嚴案送交立法院後的審議程序以及時間，如此一來又會出現審議空窗期。

許宇甄參考韓國國會2小時集會完成否決尹錫悅戒嚴做法，以及立法院處理不信任案的審議程序，她提出「立法院職權行使法部分條文修正草案」，增訂第五章之一戒嚴案之處理，要求戒嚴案提報院會8小時內，召開審查，審查及表決時間需於24小時內完成，未完成視為不通過。

許宇甄強調，台灣民主來之不易，需要國人一同守護，為了避免少數人鑽漏洞，現行「戒嚴法」和「立法院職權行使法」需儘速修正，以杜絕台灣出現新黨國體制，希望朝野共同支持修法。