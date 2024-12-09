藍委提修法 總統宣布戒嚴24小時內送立院議決

韓國總統尹錫悅日前突襲宣布緊急戒嚴，韓國國會隨後表決解除戒嚴。國民黨立委許宇甄今天表示，台灣的戒嚴法許久未修，有極大漏洞。她提案修改戒嚴法、立法院職權行使法，未來如果總統宣布戒嚴，需在24小時內提交立院議決，避免產生空窗期。

韓國總統尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，並派遣軍隊前往國會，但國會議事堂內的190名議員隨後全票通過解除戒嚴，尹錫悅4日清晨宣布取消緊急戒嚴令，並撤回執行戒嚴事務的兵力。尹錫悅突襲宣布戒嚴，而國會隨即表決解除戒嚴，使得國民黨立委關注台灣相關法規。

國民黨立委許宇甄今天發布新聞稿指出，現行戒嚴法自1948年4月修正後就沒有再修正過，時空環境變遷極大，現行條文有極大漏洞需要修改，因而提出修法。

許宇甄表示，現行戒嚴法規定，總統宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交立法院追認，換句話說，這一個月會成為總統濫權的空窗期，總統能從容部署，也能抓捕政敵，此規定若不修改，將對台灣自由民主帶來極大威脅。

許宇甄表示，她提出「戒嚴法第一條條文修正草案」，要求總統宣布戒嚴後，需在24小時內提交立法院議決通過，如果遇上立法院休會，立法院應即刻召開臨時會處理。

許宇甄指出，現行立法院職權行使法也並未規範戒嚴案送交立法院後的審議程序以及時間，如此又會出現審議空窗期。

許宇甄表示，參考韓國國會在尹錫悅突襲宣布戒嚴後2小時，集會完成否決戒嚴的做法，以及立法院處理不信任案的審議程序，提出「立法院職權行使法部分條文修正草案」，增訂戒嚴案的處理，要求戒嚴案提報立法院會8小時內，召開審查，審查及表決時間需於24小時內完成，未完成視爲不通過。

許宇甄指出，台灣民主來之不易，需要全民一同守護，為避免少數人鑽漏洞，現行戒嚴法和立法院職權行使法需儘速修正，希望朝野共同支持修法。

有關許宇甄所提「戒嚴法第一條條文修正草案」、「立法院職權行使法部分條文修正草案」等案，明天將排入立法院程序委員會，預計13日的立法院會將可完成一讀程序，交付委員會審查。