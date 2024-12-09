藍白擬修戒嚴法 綠：不會宣布戒嚴

我國戒嚴法規定要國會背書，現行規定總統宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交立院追認，國民黨立委許宇甄擔憂恐出現灰色運作期，這一個月會成為總統濫權的空窗期，因此提案修法，主張總統發布戒嚴令後，應於廿四小時內提交立院議決。

民眾黨立委林國成表示，戒嚴令是威權時代的產物，現行戒嚴法明定總統宣告戒嚴，應該在一個月內提交立法院追認，但是一個月的時間太長，應該限縮至廿四或四十八小時；另外，看到南韓的前車之鑑，戒嚴令理應不得干涉國會開會，他建議同步修法限縮戒嚴範圍。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤強調，立院還有太多更重要的議案要進行，民進黨團尊重在野檢視戒嚴相關法令，但賴總統、執政黨都清楚說明不可能讓民主走回頭路，不會宣布戒嚴，請國民黨在急迫性和必要性上再審酌。

許宇甄說，她檢視現行戒嚴法規定後發現，該法自民國卅七年四月修正後就沒有再修正過，時空環境變遷極大，現行條文有極大漏洞需要修改。