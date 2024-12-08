快訊

周董地表最強...山下智久露面當嘉賓？林志玲絕美現身

周董嘉賓太狂！蔡姐真的來了 親揭驚人發現

獨／為搶高鐵座位…女子竟往小孩頭上淋不明液體 母反擊怒潑水場面混亂

民進黨團貼文「挺戒嚴」應道歉？ 陳菊：不是、過度解讀

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
陳菊在「Color Our Rights 2024人權海報設計競賽」頒獎典禮致詞。圖／監察院提供
陳菊在「Color Our Rights 2024人權海報設計競賽」頒獎典禮致詞。圖／監察院提供

身為民進黨「菊系」大將的台鹽綠能前董事長陳啓昱與前勞動部長許銘春，近日分別捲入光電弊案與濫用就業安定基金爭議。監察院長陳菊今日首度公開談及兩人，她表示，成年人必須替自己行為負責，如果違法就要依法究辦。對於近日政壇因為韓國戒嚴引發爭議，陳菊表示，所謂民進黨立院黨團「挺韓國戒嚴」是過度解讀，但她無法認同國民黨立委鄭天財說「（當年）戒嚴是為保護台灣」。

身兼國家人員委員會主委的陳菊，今天出席委員會舉辦的「Color Our Rights 2024人權海報設計競賽」頒獎典禮，會前接受記者提問時表示，自己擔任公職達卅年，媒體問到的人，曾在她擔任公職期間與之共事，但他們都是國家公務人員，如果有任何違法，就是依法究辦。身為成年人，行為有無問題，當然必須自己負責。陳菊說，相信台灣司法會毋枉毋縱、依法究辦。

針對國民黨立委鄭天財說「戒嚴是為了保護台灣」，陳菊表示絕對不認同。她強調，從1949年到1987年，長達38年的戒嚴時期，是台灣民主最黑暗時期，成千上萬人家破人亡，在監獄受刑、坐牢或死亡，戒嚴是對民主最大傷害。民主是擋不住的潮流，任何政黨執政都必須遵守民主道路，尤其台灣是經過多少人努力才有今天民主，大家要珍惜。

媒體追問，南韓尹錫悅總統宣布戒嚴，民進黨立法院黨團第一時間在社群發文，被批評是支持南韓戒嚴，是否應該道歉？陳菊說，「不是」，有些報導過度解讀。她表示，身兼民進黨主席的賴總統已非常清楚說明，台灣民主得來不易，絕不走回頭路，且民主潮流擋不住，絕對要走民主的路。

南韓戒嚴 民進黨 許銘春 陳啓昱 陳菊

延伸閱讀

「菊系」陳啓昱捲弊案、許銘春疑挪公帑高歌 陳菊說話了

許銘春演唱風波續燒 陳冠安：還花203萬元做音樂會影片

不滿陳菊被扯入「演唱會案」 高雄子弟兵反嗆藍營霸凌

【重磅快評】許銘春不退選 「愛馬仕菊」香腸切不完

相關新聞

民進黨團貼文「挺戒嚴」應道歉？ 陳菊：不是、過度解讀

身為民進黨「菊系」大將的台鹽綠能前董事長陳啓昱與前勞動部長許銘春，近日分別捲入光電弊案與濫用就業安定基金爭議。監察院長陳...

【重磅快評】尹錫悅為戒嚴道歉 民進黨還想賴皮嗎？

惹出6小時戒嚴之亂後，南韓總統尹錫悅昨天終於出面道歉；民進黨第一時間「挺戒嚴」、第一時間「刪戒嚴」，被韓網論壇譏諷「噁心的蟾蜍」。立院民進黨團「戒嚴文」宛如「羅生門」，至今不說明、不認錯、不負責，民進

賴清德：戒嚴傷台灣 歷史不能忘

南韓總統尹錫悅六小時短暫戒嚴又解嚴，成為全球話題。賴清德總統昨出席「二○二四世界人權日」活動致詞時表示，台灣曾經歷卅八年...

朱立倫：韓國戒嚴反民主 全世界只有民進黨發文力挺

韓國總統尹錫悅公布戒嚴，引發國內外批評。國民黨主席朱立倫說，全世界只有一個政黨說戒嚴最好，還在社群發文力挺尹錫悅的就只有...

國民黨慶 朱立倫批民進黨支持南韓戒嚴還硬坳

國民黨彰化縣黨部今在彰化縣溪湖國小舉辦一百卅周年黨慶，朱立倫批評民進黨竟支持南韓戒嚴，想用過去的戒嚴方式用軍隊來包圍國會...

影／批民進黨附和戒嚴 朱立倫：違反民主還不道歉

國民黨主席朱立倫今天上午出席建黨130周年黨慶，彰化縣黨部慶祝活動。針對日前民進黨在社群上有關戒嚴發文風波，受訪時表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。