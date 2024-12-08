民進黨團貼文「挺戒嚴」應道歉？ 陳菊：不是、過度解讀

身為民進黨「菊系」大將的台鹽綠能前董事長陳啓昱與前勞動部長許銘春，近日分別捲入光電弊案與濫用就業安定基金爭議。監察院長陳菊今日首度公開談及兩人，她表示，成年人必須替自己行為負責，如果違法就要依法究辦。對於近日政壇因為韓國戒嚴引發爭議，陳菊表示，所謂民進黨立院黨團「挺韓國戒嚴」是過度解讀，但她無法認同國民黨立委鄭天財說「（當年）戒嚴是為保護台灣」。

身兼國家人員委員會主委的陳菊，今天出席委員會舉辦的「Color Our Rights 2024人權海報設計競賽」頒獎典禮，會前接受記者提問時表示，自己擔任公職達卅年，媒體問到的人，曾在她擔任公職期間與之共事，但他們都是國家公務人員，如果有任何違法，就是依法究辦。身為成年人，行為有無問題，當然必須自己負責。陳菊說，相信台灣司法會毋枉毋縱、依法究辦。

針對國民黨立委鄭天財說「戒嚴是為了保護台灣」，陳菊表示絕對不認同。她強調，從1949年到1987年，長達38年的戒嚴時期，是台灣民主最黑暗時期，成千上萬人家破人亡，在監獄受刑、坐牢或死亡，戒嚴是對民主最大傷害。民主是擋不住的潮流，任何政黨執政都必須遵守民主道路，尤其台灣是經過多少人努力才有今天民主，大家要珍惜。

媒體追問，南韓尹錫悅總統宣布戒嚴，民進黨立法院黨團第一時間在社群發文，被批評是支持南韓戒嚴，是否應該道歉？陳菊說，「不是」，有些報導過度解讀。她表示，身兼民進黨主席的賴總統已非常清楚說明，台灣民主得來不易，絕不走回頭路，且民主潮流擋不住，絕對要走民主的路。