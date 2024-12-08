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賴清德：戒嚴傷台灣 歷史不能忘
南韓總統尹錫悅六小時短暫戒嚴又解嚴，成為全球話題。賴清德總統昨出席「二○二四世界人權日」活動致詞時表示，台灣曾經歷卅八年的戒嚴時期，經濟、社會、法治、人權都受到很大的傷害，「歷史的錯誤可以原諒，錯誤的歷史不能忘。」
國民黨主席朱立倫昨則表示，民進黨附和南韓宣布戒嚴的臉書發文，民主進步黨怎會變成民主退步黨？還被國際媒體報導，變成了世界笑話，民進黨主席賴清德總統應該向世界道歉；台灣絕不能回到上個世紀，任何附和或提及戒嚴都違反民主。
剛結束南太平洋友邦出訪的賴清德，昨上午出席國家人權博物館舉辦的「二○二四世界人權日」活動。賴清德致詞時表示，在場的受難者及家屬都是歷史的見證者，更提醒了我們，錯誤的歷史不能再犯，政府會以最謙卑的態度面對，自己也要以最誠懇的心情，向所有為台灣人權理念付出生命和青春的前輩致上最高的敬意。
賴清德說，戒嚴卅八年對台灣造成的傷害，甚至也影響到現今的社會，因此轉型正義是重要的政策，以勇敢的態度面對過去黑暗的歷史，持續挖掘歷史的真相，還給受難者及家屬公道，更警惕我們不該讓錯誤的歷史重演。
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