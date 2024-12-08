聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德：戒嚴傷台灣 歷史不能忘

聯合報／ 記者張博瑞簡慧珍江良誠／連線報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

南韓總統尹錫悅六小時短暫戒嚴又解嚴，成為全球話題。賴清德總統昨出席「二○二四世界人權日」活動致詞時表示，台灣曾經歷卅八年的戒嚴時期，經濟、社會、法治、人權都受到很大的傷害，「歷史的錯誤可以原諒，錯誤的歷史不能忘。」

國民黨主席朱立倫昨則表示，民進黨附和南韓宣布戒嚴的臉書發文，民主進步黨怎會變成民主退步黨？還被國際媒體報導，變成了世界笑話，民進黨主席賴清德總統應該向世界道歉；台灣絕不能回到上個世紀，任何附和或提及戒嚴都違反民主。

剛結束南太平洋友邦出訪的賴清德，昨上午出席國家人權博物館舉辦的「二○二四世界人權日」活動。賴清德致詞時表示，在場的受難者及家屬都是歷史的見證者，更提醒了我們，錯誤的歷史不能再犯，政府會以最謙卑的態度面對，自己也要以最誠懇的心情，向所有為台灣人權理念付出生命和青春的前輩致上最高的敬意。

賴清德說，戒嚴卅八年對台灣造成的傷害，甚至也影響到現今的社會，因此轉型正義是重要的政策，以勇敢的態度面對過去黑暗的歷史，持續挖掘歷史的真相，還給受難者及家屬公道，更警惕我們不該讓錯誤的歷史重演。

受難者 國家人權博物館 賴清德

延伸閱讀

「戒嚴38年對台灣造成傷害」 賴清德：歷史錯誤可原諒 錯誤歷史不能忘

賴清德喊大陸舉拳不如張手 李彥秀：民進黨先展現尊重

李彥秀：賴清德外交空間不如蔡英文 應走實質元首新模式

出席世界人權日活動 賴清德：歷史錯誤可以原諒但不能忘

相關新聞

賴清德：戒嚴傷台灣 歷史不能忘

南韓總統尹錫悅六小時短暫戒嚴又解嚴，成為全球話題。賴清德總統昨出席「二○二四世界人權日」活動致詞時表示，台灣曾經歷卅八年...

朱立倫：韓國戒嚴反民主 全世界只有民進黨發文力挺

韓國總統尹錫悅公布戒嚴，引發國內外批評。國民黨主席朱立倫說，全世界只有一個政黨說戒嚴最好，還在社群發文力挺尹錫悅的就只有...

國民黨慶 朱立倫批民進黨支持南韓戒嚴還硬坳

國民黨彰化縣黨部今在彰化縣溪湖國小舉辦一百卅周年黨慶，朱立倫批評民進黨竟支持南韓戒嚴，想用過去的戒嚴方式用軍隊來包圍國會...

影／批民進黨附和戒嚴 朱立倫：違反民主還不道歉

國民黨主席朱立倫今天上午出席建黨130周年黨慶，彰化縣黨部慶祝活動。針對日前民進黨在社群上有關戒嚴發文風波，受訪時表示，...

「戒嚴38年對台灣造成傷害」 賴清德：歷史錯誤可原諒 錯誤歷史不能忘

適逢世界人權日前夕，文化部國家人權博物館舉行「2024世界人權日」典禮，為強調人權的得來不易，典禮邀請白色恐怖時期受難者...

民進黨發文附和南韓戒嚴 朱立倫：變成民主倒退黨且成世界笑話

國民黨彰化縣黨部今舉行130周年黨慶，黨主席朱立倫被問到民進黨對南韓緊急宣布戒嚴的發文時表示，這篇附和南韓戒嚴的發文，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。