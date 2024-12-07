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朱立倫：韓國戒嚴反民主 全世界只有民進黨發文力挺

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國民黨主席朱立倫參加南投縣黨部130周年黨慶，痛批韓國宣布戒嚴，全球只有民進黨發文力挺。記者江良誠／攝影
國民黨主席朱立倫參加南投縣黨部130周年黨慶，痛批韓國宣布戒嚴，全球只有民進黨發文力挺。記者江良誠／攝影

韓國總統尹錫悅公布戒嚴，引發國內外批評。國民黨主席朱立倫說，全世界只有一個政黨說戒嚴最好，還在社群發文力挺尹錫悅的就只有民進黨，大家要有常識，民主社會就只有靠投票立法院投票的結果，大家要支持。

朱立倫說，「戒嚴已經不通」南韓總統前幾天宣布戒嚴，這種事違反民意，想用戒嚴手段把國會圍起來，全部聽總統的，絕對沒這種事，全世界都反對，只有一個政黨贊成和支持，就是台灣的民主進步黨，到今天民進黨還在硬拗。

立法院正在修財政收支劃分法，民主社會就是投票，要立法院投票結果大家要尊重，不能再用上個世紀的方式，用戒嚴用軍人來控制國會。他呼籲大家要有決心，一旦財劃法修正通過，一定要支持，南投的錢才能還給南投。

投票 朱立倫 立法院

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