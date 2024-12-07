藍指挺戒嚴傷台灣聲譽 綠：民進黨一路反威權反戒嚴

國民黨今天表示，民進黨發文挺他國戒嚴事件的「見獵心喜」態度，才是影響台灣聲譽的禍源。網路評論、外媒報導都是具體的事實。韓國中央日報甚至刊登「昨日南韓，明日台灣」的配圖，難道也是藍營害的嗎。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤告訴中央社記者，民進黨一路以來都反威權、反戒嚴，只要有一點正確史觀的人都應該非常清楚，民進黨是反威權的政黨。她說，反倒是昨天立法院衝突中，有國民黨立委脫口說出，「戒嚴是為了保護台灣」，可見誰才是真正跟戒嚴站在一起。

吳思瑤說，希望各政黨都不要再消費戒嚴了，戒嚴是台灣這塊土地痛苦的記憶，如果藍白這幾天的言論是他們的立場，那麼就是朝野最好的共識，也就是大家都反戒嚴，樂見這樣的朝野共識。

韓國日前宣布緊急戒嚴令，民進黨立法院黨團社群發文一度遭質疑「挺戒嚴」，隨後刪除。涉外人士今天說，有大量可疑帳號渲染「外媒報導民進黨政府支持戒嚴」，但經檢視，外媒報導都相對客觀，藍營惡意超譯、扭曲，恐影響台灣聲譽。

國民黨今天透過新聞稿指出，事實就是若非民進黨發布挺戒嚴的貼文，韓國媒體不會以此為角度進行報導，更不會吸引其他外媒接連報導，導致外國網友有台灣挺戒嚴的印象；甚至不少韓國網友特地到民進黨社群帳號留言抗議，此凡種種才是傷害台灣的根源，相信不會有民眾希望「挺戒嚴」成為國際社會對中華民國的第一印象。

國民黨表示，民進黨政府透過不具名的涉外人士發言，才是惡意的扭曲攻擊，國民黨何德何能影響韓國3大報，甚至影響美國Newsweek、日本今日新聞的報導。有多少國際社會的媒體、網友質疑民進黨的立場，不是由國民黨決定，而是民進黨自做自受。

國民黨也表示，昨天台北市議會質詢時，民進黨議員劉耀仁甚至激動回嗆，該篇發文是「混蛋小編」自以為是發文；民進黨立委黃捷也辯解自己「怎麼可能發一個文支持戒嚴」，顯示不僅綠營基層民代看不下去，民進黨國會議員也認證民進黨的發文是「挺戒嚴」。

國民黨表示，難道民進黨還堅持不道歉、不負責嗎，持續發莫名奇妙的聲明與記者會，才是引爆這場外交危機的主因。呼籲民進黨應當正本清源，針對社群發文正式道歉，並承諾政府不會用軍隊干涉國會，而不是透過不具名的涉外人士任意放話，模糊焦點、誤導視聽。