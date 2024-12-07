國民黨慶 朱立倫批民進黨支持南韓戒嚴還硬坳

國民黨彰化縣黨部今在彰化縣溪湖國小舉辦一百卅周年黨慶，朱立倫批評民進黨竟支持南韓戒嚴，想用過去的戒嚴方式用軍隊來包圍國會聽從總統，國民黨是真正和民意站在一起的政黨，為人民謀福祉，他感謝黨員支持為黨和國家來努力。

國民黨選在百年老校溪湖國小舉辦黨慶，有特殊意義，朱立倫表揚黨齡70年的和美黨員鄭水林、田中黨員蘇添才，及多名黨齡60年的資深黨員。朱立倫說，彰化縣長王惠美政績是縣民的功勞，國民黨民代能當選是選民的功勞，國民黨創黨逾百年則靠黨員打拚。

朱立倫從世界12強棒球錦標賽、立法院審查財政劃分法談到南韓戒嚴，批評民進黨種種作為背離民意，特別是南韓戒嚴，朱立倫說，真正的民主是人民作主，南韓前幾天發生的事就是如果違反民意，想用過去時代戒嚴手段把國會圍起來、包起來，然後全部聽他們、聽總統的，絕對沒這種事，現在大家知道全世界都反對，只有一個政黨贊成和支持，就是台灣的民主進步黨。

朱立倫表示，所有韓國媒體都刊登很大篇，說台灣的民主進步黨支持他們的戒嚴，韓媒都罵得要死，百姓不敢相信還有一個他們隔壁台灣的民主進步黨竟然支持南韓戒嚴，日媒也報導，世界媒體也報導，到今天為止民進黨還在硬坳。