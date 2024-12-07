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「戒嚴38年對台灣造成傷害」 賴清德：歷史錯誤可原諒 錯誤歷史不能忘

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
賴清德總統出席「 國家人權博物館2024年世界人權日典禮」，致詞時表示，歷史的錯誤可以原諒，但錯誤的歷史不能忘。記者黃義書／攝影
賴清德總統出席「 國家人權博物館2024年世界人權日典禮」，致詞時表示，歷史的錯誤可以原諒，但錯誤的歷史不能忘。記者黃義書／攝影

適逢世界人權日前夕，文化部國家人權博物館舉行「2024世界人權日」典禮，為強調人權的得來不易，典禮邀請白色恐怖時期受難者一同參與。賴清德總統昨結束南太平洋友邦出訪，今也出席向政治受難者致敬。賴清德在致詞時說，台灣曾經歷38年的戒嚴時期，經濟、社會、法治，以人權都受到很大的傷害，「歷史的錯誤可以原諒，錯誤的歷史不能忘。」

「2024世界人權日」典禮今天在白色恐怖景美紀念園區白鴿廣場舉行，賴清德總統、文化部長李遠出席向出席的120名政治受難者及其家屬致上敬意，並由李遠頒發歷史史料、文物的捐贈者頒發感謝狀。

會前，媒體關心立法委員鄭天財稱「戒嚴是為了保護台灣」，賴清德並未正面回覆、快步走入典禮會場。不過，他在致詞時說，在場的受難者及家屬都是歷史的見證者，更提醒了我們，錯誤的歷史不能再犯，政府會以最謙卑的態度面對，他也要以最誠懇的心情，向所有為台灣人權理念付出生命和青春的前輩致上最高的敬意。

賴清德說，戒嚴38年對台灣造成的傷害，甚至也影響到現今的社會，因此轉型正義是重要的政策，以勇敢的態度面對過去黑暗的歷史，持續挖掘歷史的真相，還給受難者及家屬公道，更警惕我們不該讓錯誤的歷史重演。唯有知道真相，台灣不分族群的社會才能展開有意義的對話，因而重建社會、團結台灣。

李遠表示，台灣能有今日的民主自由，都是因為在場、不在場的很多前輩忍受很長一段的威權統治所受的迫害、犧牲而換來的，而文化部的責任就是盡快將歷史真相告訴全台灣的人。除了積極收集受難者過去所發生過的圖像記錄、口述歷史，更要與時間賽跑，讓這些故事永遠留存。

李遠也說，近日有許多導演、作家都以白色恐怖時期作為創作的題材，例如導演鐘孟宏的新作《餘燼》，及導演陳玉勳的作品《大濛》，也將於明年3月上映。希望透過藝術創作者的覺醒，讓後代也能以不同的方式理解台灣人曾經的苦難。

97歲的白色恐怖受難者陳顯宗今也分享自己被關押的往事，他提到自己在1950年遭逮捕後被判刑12年，就被關押至綠島新生訓導處，那段經歷雖然痛苦，但也與難友建立深厚情誼，他更透過自己的木工技術在綠島山頭水源處架設引水道，讓難友無需再上山挑水，此舉在1962年獲新生訓導處頒贈獎狀。

陳顯宗說，自己始終珍藏著這些過往的物件，希望透過這些具體的物證，讓更多民眾了解歷史，看見白色恐怖時期受難者的生命故事，珍惜今天得來不易的自由民主。

賴清德總統（前排左）面對記者關心立法委員鄭天財稱「戒嚴是為了保護台灣」未正面回覆、快步走入典禮會場。記者黃義書／攝影
賴清德總統（前排左）面對記者關心立法委員鄭天財稱「戒嚴是為了保護台灣」未正面回覆、快步走入典禮會場。記者黃義書／攝影
政治受難者陳顯宗（左）今分享自己於綠島被關押的往事，強調自由民主得來不易。記者黃義書／攝影
政治受難者陳顯宗（左）今分享自己於綠島被關押的往事，強調自由民主得來不易。記者黃義書／攝影

受難者 國家人權博物館 白色恐怖 賴清德 轉型正義 鄭天財

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