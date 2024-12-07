民進黨發文附和南韓戒嚴 朱立倫：變成民主倒退黨且成世界笑話

國民黨彰化縣黨部今舉行130周年黨慶，黨主席朱立倫被問到民進黨對南韓緊急宣布戒嚴的發文時表示，這篇附和南韓戒嚴的發文，讓他覺得民主進步黨怎會變成民主倒退黨？嚴重到變成世界笑話，民進黨主席賴清德應好好向世界道歉。

朱立倫出席黨慶前接受媒體採訪，被問到民進黨對南韓緊急宣布戒嚴，及民進黨有民代稱戒嚴會是一個選項。朱立倫回答說，台灣全民現在對於戒嚴是民主社會不容許，全世界唯一政黨還不道歉的叫做民主進步黨，竟然在韓國發生這樣民主事件中可以附和他們的戒嚴，力挺上了所有國際媒體。

朱立倫指出，我們絕不能回到40年、50年前，不能回到上個世紀，這個民主社會大家一定要堅挺、 力挺民主，任何附和及提到戒嚴的都是違反民主。

朱立倫說，相信民進黨發出這個附和文挺韓國戒嚴時，大家會看到多少綠營的人留言，就是希望台灣戒嚴，他覺得怎麼會在21世紀民主進步黨變成民主倒退黨，嚴重到竟變成世界笑話？全世界包括韓、日、歐美媒體都大幅報導。

朱立倫表示，他覺民進黨不趕快道歉，還要再講戒嚴為民進黨的選項，他想會成為世界的笑話，所以民進黨主席賴清德應要求，好好向世界道歉。