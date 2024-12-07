國民黨：民進黨見獵心喜挺戒嚴 才是影響台灣聲譽禍源

針對媒體報導稱「涉外人士：藍營惡意扭曲外媒報導，恐影響台灣聲譽」，中國國民黨今日駁斥，民進黨發文挺他國戒嚴事件的「見獵心喜」態度，才是影響台灣聲譽的禍源。國民黨強調，網路評論、外媒報導都是具體的事實。南韓中央日報甚至刊登「昨日南韓，明日台灣？」的配圖，難道也是藍營害的？

國民黨強調，事實就是若非民進黨發佈挺戒嚴的貼文，南韓媒體不會以此為角度進行報導，更不會吸引其他外媒接連報導，導致外國網友對於台灣挺戒嚴的印象；甚至不少南韓網友特地到民進黨社群帳號留言抗議，此凡種種才是傷害台灣的根源，相信不會有國人希望「挺戒嚴」成為國際社會對中華民國的第一印象。

國民黨抨擊，民進黨政府透過不具名的涉外人士發言，才是惡意的扭曲攻擊，國民黨何德何能影響南韓三大報，甚至影響美國 Newsweek、日本今日新聞的報導？有多少國際社會的媒體、網友質疑民進黨的立場，不是由國民黨決定，而是民進黨自做自受。

國民黨並指出，昨日台北市議會質詢時，民進黨市議員劉耀仁甚至激動回嗆，該篇發文是「混蛋小編」自以為是發文；民進黨立委黃捷也辯解自己「怎麼可能發一個文支持戒嚴？」，顯示不僅綠營基層民代看不下去，民進黨國會議員也認證民進黨的發文是「挺戒嚴」，難道民進黨還堅持不道歉、不負責？持續發莫名其妙的聲明與記者會，才是引爆這場外交危機的主因。

國民黨呼籲，民進黨應當正本清源，針對社群發文正式道歉，並承諾賴清德政府不會用軍隊干涉國會，而不是透過不具名的涉外人士任意放話，模糊焦點、誤導視聽。