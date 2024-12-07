綠營附和南韓戒嚴 洪孟楷：賴清德向國人道歉才是負責

民進黨立院黨團發文附和南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，政治效應餘波蕩漾。國民黨立委洪孟楷喊話身兼民進黨主席的賴清德總統，出面向國際解釋並向國人道歉，才是真正負責。

民進黨團發文附和南韓戒嚴，引發國內外譁然。賴清德6日表示，現在民主已是台灣人的DNA，是台灣立足世界的品牌，台灣要記住歷史教訓，不能再重蹈覆轍過去的威權及錯誤，民主台灣絕對不能，也絕對不會走回頭路。

洪孟楷說，民進黨挺戒嚴的貼文雖已經刪除，但至今整整快4天的時間，都還沒有任何一個人為其道歉及負責。不禁要問，都鬧成國際新聞事件，民進黨政府還要把頭埋在沙子裡，以為充耳不聞就沒事發生？

洪孟楷表示，賴清德總統身為民進黨主席，即便是小編貼文，難道沒有內控制度？再者，如果所有事情都推給小編，這個政黨不就是毫無承擔能力的政黨？呼籲賴清德出面，向國際說明解釋清楚，也跟國人清楚明白的道歉跟交代，這樣才是真正負責任的做法，也才看得出來執政決心。