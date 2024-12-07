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不要再罵民進黨「挺戒嚴」 李艷秋：你真以為他們不敢嗎？

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
南韓日前發布最短戒嚴令，民進黨立院黨團當時發表爭議文章，遭疑「挺戒嚴」，引發譁然。本報資料照片
南韓日前發布最短戒嚴令，民進黨立院黨團當時發表爭議文章，遭疑「挺戒嚴」，引發譁然。本報資料照片

南韓日前發布最短戒嚴令，民進黨立院黨團當時發表爭議文章，遭疑「挺戒嚴」，引發譁然。資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，不要再批評民進黨挺戒嚴了，你真以為他們不敢嗎？

她說，民主體制的國家都批評南韓總統尹錫悅扼殺民主，為了整肅政敵及拯救被控貪汙的老婆，走威權統治的回頭路，只有民進黨逆風相挺，雖然緊急刪文，但已遭炎上。民進黨隨後發表的聲明更是火上澆油，但我們還是應該稟持「民進黨永遠不會錯，如果他錯，ㄧ定是你害他錯」的原則，「支持他們說出對戒嚴的嚮往」。既然南韓戒嚴撩撥民進黨心癢難耐，我們就很卑微提出幾個執政黨要注意的事項。

李艷秋列出5點，一，我們執政黨支持南韓戒嚴，已經上了國際新聞，應該打鐵趁熱，向全世界控訴藍白多數綁架杯葛國會，並且勾結老共吞台。二，民進黨千萬不要再提他們是「為反戒嚴而生的黨」，人設差太大，硬蹭會翻車。三，宣布戒嚴後，讓青鳥和黑熊部隊守立院，他們比軍人死忠，ㄧ定能抵擋在野黨衝進國會。

李艷秋表示，四，前總統馬英九把大陸的奧運冠軍、清大校花都請來統戰台灣，戒嚴可阻止下一批帥哥美女來統戰，也可以依戒嚴法把馬英九及親中勢力一網打盡。依照這個理由，戒嚴100年都是應該的。五，把「只要國會是多數，少數總統就可以用戒嚴拿回權力」寫進教科書，作為台灣學子的民主第一章。

南韓戒嚴 李艷秋 民進黨 馬英九

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