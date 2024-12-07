戒嚴文鬧國際笑話 呂秀蓮：賴清德應道歉究責

南韓日前發布最短戒嚴令，民進黨立院黨團發文挨批附和戒嚴。前副總統呂秀蓮接受新聞節目專訪時表示，該事件非常不可思議，民進黨和賴清德總統一定要究責，否則賴總統出訪友邦稱要讓世界看見台灣，最後真正讓世界看見的卻是「表錯情、鬧笑話」。

呂秀蓮表示，民進黨老中青有嚴重代溝，黨內第一代明知山有虎、偏向虎山行，衝撞威權政體，哪怕坐牢，他們都付出代價。但現在民進黨員包括賴清德，還有下面一些黨工人員或年輕立委，特別是不分區的，都是黨主席欽點的。他們真的懂什麼叫民主嗎？

呂秀蓮指出，這一次讓全世界看到，海水退下來後民進黨的樣子，應該要去動檢討，包括這是誰的意思？是誰執筆的？即使後來發現不對撤下來，還是得和社會、曾經為民主犧牲奉獻的老前輩，深深的道一個歉。

賴總統昨與隨行媒體茶敘，媒體提問，南韓戒嚴，民進黨發文力挺也沒有道歉？賴清德沒正面回應，僅語重心長強調，不分朝野，千萬不能忘記台灣民主非從天而降，是無數民主前輩用青春、血汗，甚至生命衝破威權大門才獲得，加上台灣人民共同努力。過去威權錯誤不能再重蹈覆轍，而民主台灣絕對不能、也絕對不會走回頭路。