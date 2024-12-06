民進黨附和戒嚴風波 葛如鈞用AI講韓文澄清：台灣堅守民主

民進黨立院黨團發文附和南韓戒嚴，引發南韓當地及國際譁然。國民黨立委葛如鈞利用AI生成技術，以韓文向南韓民眾澄清，台灣始終堅持自由民主，絕不容忍民主倒退。

日前南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，民進黨團透過其官方Threads發文附和，除引起我國在野批評外，也登上南韓三大主流媒體「朝鮮日報」、「東亞日報」、「中央日報」及日本多家媒體報導版面，歐美媒體亦有報導。

葛如鈞透過AI技術「講韓文」，譴責民進黨團日前支持南韓戒嚴的相關言論，國際媒體每日高達數百萬份的發行量將「中華民國執政黨支持戒嚴」的扭曲訊息迅速傳遍全亞洲，對台灣的國際形象造成沉重打擊，因此他選擇透過韓文影片直接向國際社會發聲，強調台灣的民主本質不容扭曲。

葛如鈞表示，在此國際輿論風暴下，美國副國務卿呼籲南韓以和平和法治精神處理政治爭端，充分顯示全球對此議題的嚴正關切。戒嚴問題既是憲政危機，更是對基本人權與言論自由的嚴重挑戰，民進黨卻在尚未釐清真相時輕率發文，事後仍「硬拗」辯解，等同向國際社會傳遞出「台灣執政黨不惜透過戒嚴手段以打擊在野黨」的荒謬訊息。

葛如鈞使用AI技術生成影片，影片中他透過韓語積極向韓國人民以及國際社會說明「台灣始終堅持自由民主、絕不容忍民主倒退」的核心立場。他更呼籲，面對國際輿論壓力，身為執政黨的民進黨應更謹慎處理相關發文，而不是全然忽視後續影響，對我國帶來的傷害已非短期修補所能及。

葛如鈞強調，中華民國憲法第43條明訂，總統在行政院呈請下可以實施戒嚴，一個月內經立法院追認，也就是說在一個月內，不僅在野黨，甚至連執政黨內部的反對聲音都可能被壓制、遭禁聲，民主自由更將蕩然無存。他希望透過影片向國際清楚表明：中華民國的民主防線絕不容動搖，戒嚴的陰霾絕不容重現在台灣這片土地上。

葛如鈞總結，未來他的國會辦公室將持續強化國際對話，透過AI等先進科技，將台灣真實的民主價值傳達給全世界。